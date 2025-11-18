Las entradas y salidas a Valencia, totalmente colapsadas con más de 55 kilómetros de atascos: las vías más afectadas Según informan desde la DGT, la situación es especialmente complicada en la A-7 y la V-31

Atascos en la V-30 este martes, 18 de noviembre.

Redacción Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 08:22

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este martes, 18 de noviembre, más de 55 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas. Todas ellas se deben al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

La situación es especialmente complicada en la A-7, donde se han notificado cuatro incidencias: siete kilómetros entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona; seis kilómetros entre Torrent y Chiva sentido Barcelona; 3,5 kilómetros entre El Baro y Cruz de Gracia sentido Alicante y otros cuatro kilómetros entre La Malla y el Polígono Industrail Sur sentido hacia la A-3 Madrid.

Otras de las vías más afectadas por el tráfico lento son la V-31, con nueve kilómetros de atascos entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia y la V-30, con 7,5 kilómetros de colas en diferentes puntos. Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: siete kilómetros entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: seis kilómetros entre Torrent y Chiva sentido Barcelona

- A-7: 3,5 kilómetros entre El Baro y Cruz de Gracia sentido Alicante

- A-7: tres kilómetros entre La Malla y el Polígono Industrail Sur sentido hacia la A-3 Madrid

- V-31: nueve kilómetros de atascos entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-30: cuatro kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7

- V-30: dos kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido puerto

- V-30: 1,5 kilómetros a la altura de Castellar-Oliveral sentido puerto

- CV-35: tres kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-35: tres kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-36: dos kilómetros a la altura de Masía del Juez sentido hacia la A-7

- V-21: dos kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad

- CV-30: dos kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido V-30

- CV-31: un kilómetro en tre Benimàmet-Beniferri y Terramelar sentido CV-30