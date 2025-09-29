La CHJ dice que los embalses están bajo control aunque tiene medidores que no funcionan Desde este organismo aseguran que no ha habido aumentos significativos de los caudales en las presas

El episodio de fuertes lluvias que afecta este lunes a la Comunitat Valencianana por el momento no está causando problemas en los embalses que gestiona la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, la red de medidores para controlar los embalses está generando errores que se van produciendo y corrigiendo, por lo que resulta difícil saber con exactitud cuántos están rindiendo correctamente.

Sin embargo, el organismo de la cuenca, que tiene entre sus funciones la vigilancia de los cauces y el aviso del incremento de los caudales, dispone de hasta cinco medidores que o dan fallos o no reportan datos «por motivos técnicos o de comunicaciones» al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), cifra que ha ido variando durante la mañana según se han ido reparando o produciéndose nuevas averías.

Ni que decir cabe que esta información es clave a la hora de afrontar la alerta roja por precipitaciones que golpeará Valencia los próximos días.La red de sensores que vertebra la demarcación del Júcar, tanto los que aparecen en la página web de consulta pública del SAIH como la veintena de aforos 'fantasma' que realizan mediciones de carácter reservado, estos últimos desvelados por LAS PROVINCIAS y no desmentidos por la CHJ, actúan como los 'ojos' que ven todo lo que pasa en los ríos, ramblas y barrancos de la cuenca. O al menos esa es la teoría porque la realidad es que por lo menos cinco caudalímetros no estarán en funcionamiento este lunes para reportar datos sobre el estado de los cauces.

Cabe recordar que puede haber más dispositivos fuera de servicio dado que este diario sólo puede acceder a la versión abierta del SAIH y la CHJ ha mostrados sus reticencias a atender las consultas sobre estos marcos de control 'fantasma' en numerosas ocasiones.

De momento, y según han señalado desde este organismo, «no se han producido aumentos significativos de caudal y la situación de todos los embalses es de normalidad». Según los datos ofrecidos en su página web, por el momento el nivel de los barrancos es normal y sólo se han superado, a las diez de la mañana, los 50 litros por metros cuadrado (56) en Pinet, cerca de la ciudad de Gandia, una de las que más se está viendo azotada por las lluvias.

De todos modos, han asegurado que siguen muy pendientes de la evolución del temporal y piden mucha preocupación a la ciudadanía.

Así, los porcentajes de los embalses no son preocupantes por el momento, según han insistido desde la CHJ; y oscilan entre el 4% de Escalona y el 13% de Tous pasando por el 12% del Buseo, el 43% de Forata, el 51% del Regajo y el 49% de Benagéber según los datos de media mañana de este lunes.

Accesos cerrados a ríos y barrancos

Durante la mañana la normalidad ha sido la nota característica en los ríos de la provincia. Desde el Ayuntamiento de Sagunto han recordado que hasta las diez de la mañana llevaban 47,2 litros por metro cuadrado en el núcleo de Sagunto y 24,6 en el de Puerto de Sagunto. Aunque la situación «es de total normalidad, pero este episodio puede resultar muy cambiante. En muy poco tiempo pueden producirse lluvias muy intensas». De este modo, preventivamente, permanecen cerrados los accesos al río, recuerdan que la alerta roja estará vigente a lo largo de todo el día y piden que se evitan los desplazamientos y se actúe con la máxima precaución.

En municipios que sufrieron la dana con gran intensidad, como Loriguilla, ha informado que los barrancos apenas llevan agua pero insisten en pedir que se mantenga la precaución y no se cruce por puntos con caudal aunque se crea que éste es escaso.