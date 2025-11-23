Aemet confirma lluvias en la Comunitat este lunes, señala dónde caerán y activa un doble aviso amarillo por viento y oleaje Los próximos días estarán marcados por las precipitaciones y las fuertes rachas de viento

La semana comenzará con un cambio drástico en el tiempo en el que las lluvias y el viento serán los grandes protagonistas, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Un panorama que nos acompañará, al menos, hasta el miércoles. Para este lunes, 24 de noviembre, se espera cielo con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles y locales en el interior del norte de Castellón y Valencia, que también podrían alcanzar el litoral norte de Alicante.

Las temperaturas mínimas subirán, especialmente en el litoral, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o con un ligero descenso. Durante esta jornada Aemet ha activado el aviso amarillo en Alicante por viento fuerte y en Valencia por viento y oleaje. La alerta estará activa en Valencia de 7 a 22 horas y en Alicante de 10 a 22 horas.

23/11 00:06 AVISOS MAÑANA | Comunitat Valenciana: vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/nq66vHetSy — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) November 22, 2025

La previsión del martes, 25 de noviembre es de cielo nuboso, tendiendo a despejarse por la tarde. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas durante la madrugada, que remitirían por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas bajarán en el tercio norte y permanecerán casi inalteradas en el resto de la región. El viento será moderado del oeste por la mañana, girando a noroeste y disminuyendo a flojo por la tarde, salvo en el tercio norte, donde continuará siendo moderado. Además, se esperan rachas muy fuertes en el norte de Castellón.

De cara al miércoles, 26 de noviembre, se espera cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso, con las mínimas al final del día y heladas débiles en el interior. Viento moderado del noroeste en la mitad norte y entorno del Cabo de la Nao y flojo en el resto; hay probabilidad de rachas muy fuertes en el tercio norte.

Para el jueves 27 de noviembre se espera cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso o descenso ligero; máximas en ligero ascenso en el interior de la mitad norte, en ligero descenso en el litoral central y tercio sur, y sin cambios en el resto. Los valores rondarán entre los 4 y los 16 grados de máxima.Heladas débiles en el interior. Viento flojo de componente oeste tendiendo al final del día a flojo de dirección variable.