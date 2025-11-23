Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet confirma lluvias en la Comunitat este lunes, señala dónde caerán y activa un doble aviso amarillo por viento y oleaje
Lluvias en Valencia. J.L.Bort

Aemet confirma lluvias en la Comunitat este lunes, señala dónde caerán y activa un doble aviso amarillo por viento y oleaje

Los próximos días estarán marcados por las precipitaciones y las fuertes rachas de viento

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:41

Comenta

La semana comenzará con un cambio drástico en el tiempo en el que las lluvias y el viento serán los grandes protagonistas, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Un panorama que nos acompañará, al menos, hasta el miércoles. Para este lunes, 24 de noviembre, se espera cielo con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles y locales en el interior del norte de Castellón y Valencia, que también podrían alcanzar el litoral norte de Alicante.

Las temperaturas mínimas subirán, especialmente en el litoral, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o con un ligero descenso. Durante esta jornada Aemet ha activado el aviso amarillo en Alicante por viento fuerte y en Valencia por viento y oleaje. La alerta estará activa en Valencia de 7 a 22 horas y en Alicante de 10 a 22 horas.

La previsión del martes, 25 de noviembre es de cielo nuboso, tendiendo a despejarse por la tarde. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas durante la madrugada, que remitirían por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas bajarán en el tercio norte y permanecerán casi inalteradas en el resto de la región. El viento será moderado del oeste por la mañana, girando a noroeste y disminuyendo a flojo por la tarde, salvo en el tercio norte, donde continuará siendo moderado. Además, se esperan rachas muy fuertes en el norte de Castellón.

De cara al miércoles, 26 de noviembre, se espera cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso, con las mínimas al final del día y heladas débiles en el interior. Viento moderado del noroeste en la mitad norte y entorno del Cabo de la Nao y flojo en el resto; hay probabilidad de rachas muy fuertes en el tercio norte.

Para el jueves 27 de noviembre se espera cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso o descenso ligero; máximas en ligero ascenso en el interior de la mitad norte, en ligero descenso en el litoral central y tercio sur, y sin cambios en el resto. Los valores rondarán entre los 4 y los 16 grados de máxima.Heladas débiles en el interior. Viento flojo de componente oeste tendiendo al final del día a flojo de dirección variable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa
  2. 2 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  3. 3

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5 El anestesista de la clínica de Alzira fue interrogado por la Policía tras reunirse con su abogado y técnicos de Sanidad
  6. 6

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  7. 7

    Casi 800.000 valencianos están en riesgo de bajar de estatus social
  8. 8

    1.000 descalificados
  9. 9

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  10. 10 Urbanizar el Saler, un sueño convertido en pesadilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aemet confirma lluvias en la Comunitat este lunes, señala dónde caerán y activa un doble aviso amarillo por viento y oleaje

Aemet confirma lluvias en la Comunitat este lunes, señala dónde caerán y activa un doble aviso amarillo por viento y oleaje