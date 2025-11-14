Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aemet anuncia la inminente llegada de lluvias a la Comunitat, que persistirán durante varios días
Lluvias en una imagen de archivo. EFE/Luis G. Morera

Aemet anuncia la inminente llegada de lluvias a la Comunitat, que persistirán durante varios días

La inestabilidad aumentará a partir de este sábado, con una alta probabilidad de precipitaciones que se mantendrán, al menos, hasta la próxima semana

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:44

Cambio radical en el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión para los próximos días y anuncia el regreso de las lluvias a la Comunitat, que podrán afectar a gran parte del territorio durante al menos tres días consecutivos. La inestabilidad aumentará a partir de este sábado, con una alta probabilidad de precipitaciones que se mantendrán, al menos, hasta el próximo lunes. Aunque no se espera que sean abundantes, sí podrían llegar a diversos puntos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

Este sábado amanecerá con cielo nuboso e irá ecapotándose durante la tarde. Para esta jornada Aemet prevé precipitaciones en la mitad norte y no las descarta en el resto de la Comunitat. En cuanto a las temperaturas, éstas irán en ligero descenso. El viento soplará moderado en el litoral y flojo de componente oeste con intervalos de intensidad moderada en el resto.

La previsión del domingo, 16 de noviembre, es de intervalos nubosos, disminuyendo a cielo poco nuboso por la tarde. Probables precipitaciones débiles y dispersas, tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios, más acusado en el caso de las máximas en Valencia. Viento flojo del oeste con intervalos de intensidad moderada, más frecuentes en el litoral.

De cara al lunes 17 de noviembre se esperan intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas en ligero descenso, algo más acusado en el caso de las mínimas. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en el litoral, por la mañana; la segunda mitad del día disminuirá en general a viento flojo variable.

