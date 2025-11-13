Aemet pronostica un fin de semana pasado por agua en la Comunitat y señala dónde lloverá

A. Pedroche Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:17 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado su previsión de cara a los próximos días en la Comunitat Valenciana. Los valencianos pueden preparar ya sus paraguas para el fin de semana. Según el organismo, las lluvias regresarán este viernes y ya no se irán hasta el lunes. Tres días de precipitaciones, aunque eso sí no serán muy intensas. De cara a este viernes, 14 de noviembre, el cielo estará nuboso tendiendo a dejar intervalos de nubes por la tarde. Habrá polvo en suspensión. Estas partículas microscópicas sólidas y líquidas, normalmente provenientes del Sáhara, permanecen en el aire debido a su pequeño tamaño. Como Aemet tiene previsto precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte y no las descarta en otros puntos, es probable que sean lluvias de barro.

Las temperaturas presentarán pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las mínimas en el tercio norte y de las máximas en el litoral central. Por otro lado, el viento vendrá del suroeste en el litoral de Alicante y será flojo de componentes oeste y sur en el resto, con intervalos de suroeste moderado en zonas del litoral y con aumentos ocasionales de intensidad en el interior de Valencia.

De cara al sábado 15 de noviembre, el cielo será poco nuboso e irá encapotándose durante la tarde. Aemet espera precipitaciones en la mitad norte y no las descarta en el resto de la Comunitat. Esta vez parece que no vendrán acompañadas de barro. Por otro lado las temperaturas presentarán un ligero descenso o ningún cambio. Viento moderado del suroeste en el litoral y viento flojo de componente oeste con intervalos de intensidad moderada en el resto.

Para el domingo 16 habrá intervalos nubosos que irán disminuyendo a cielo poco nuboso por la tarde. El organismo prevé probables precipitaciones débiles y dispersas, tendiendo a remitir por la tarde. Las temperaturas sufrirán una ligera baja que se notará más en la provincia de Valencia. Viento flojo del oeste con intervalos de intensidad moderada, más frecuentes en el litoral.