Aemet activa una triple alerta para esta semana en la Comunitat por fuertes rachas de viento Las tres provincias tienen un aviso de cara a este jueves 23 de octubre

A. Pedroche Martes, 21 de octubre 2025, 19:47

La Comunitat Valenciana ha estado sometida durante las últimas semanas a cambios significativos en lo que a la meteorología se refiere. La dana Alice, que golpeó con fuerza a varias localidades la semana pasada, dio paso a la llegada de un veranillo o veroño. Las temperaturas en todo el territorio valenciano se dispararon. Especialmente de cara al fin de semana. Este inesperado fenómeno nos va a acompañar aún durante unos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado su previsión de cara a las próximas jornadas. Lo más significativo es que las rachas de viento, que ya se han dejado notar este martes, van a coger más fuerza.

De cara a este miércoles 22 de octubre la situación va a estar controlada. De hecho, no hay ningún fenómeno significativo previsto. Sin embargo, no se descartan rachas muy fuertes de viento del oeste en el interior o el prelitoral de Valencia. El cielo estará nuboso con intervalos de nubes altas en general. Las temperaturas mínimas subirán. Estarán en torno a los 21 grados en Alicante y Valencia y sobre los 18 en Castellón. Las máximas no presentarán grandes cambios.

El triple aviso está activado de cara al jueves 23 de octubre. Aemet ha activado el aviso amarillo en las tres provincias de la Comunitat por fuertes rachas de viento. Las tres están activas desde las 7.00 horas hasta las 17.00 horas. El organismo señala que serán rachas potentes de viento de componente oeste, menos probables en el sur de Alicante y en el litoral de Castellón.

El cielo presentará algún intervalo nuboso que irá disminuyendo durante la tarde. Las temperaturas presentarán pocos cambios. Habrá un ligero descenso de las mínimas en la mitad norte y un ascenso de las máximas en la mitad sur. Está previsto que el viento que soplará durante las horas centrales del día tienda a amainar durante la tarde.

Las fuertes rachas terminarán por desaparecer de cara al viernes 24. Aemet espera intervalos nubosos durante toda la jornada y no descarta precipitaciones débiles y dispersas en el interior de la mitad norte. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el caso de las máximas en el litoral. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en el interior de Valencia y Alicante por la mañana.