Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán

El organismo meteorológico no descarta el regreso de las lluvias en el arranque de la semana coincidiendo con un pronunciado ascenso térmico

Una mujer se resguarda de las lluvias en Valencia, en una imagen de archivo.

D. Merino Domingo, 19 de octubre 2025, 17:02

El clima plácido y tranquilo del fin de semana en la Comunitat Valenciana podría verse interrumpido de forma breve con el regreso de algunos chubascos y rachas muy fuertes de viento. Todo ello, antes de un arreón térmico que disparará los termómetros hasta cinco grados en practicamente todo el territorio valenciano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión para los próximos días en los que augura un pequeño receso del buen tiempo que dará paso al conocido 'veroño' con temperaturas rozando los 30 grados.

En este sentido, Aemet pronostica para este lunes, 20 de octubre, cielos nubosos o muy nubosos en el tercio norte, donde no se descartan precipitaciones débiles a primera hora del día. En el resto predominarán los nubes y claros. Además, la subida de los termómetros comenzará a notarse, con máximas de entre 27 y 29 grados en la totalidad de la geografía valenciana.

De cara al martes 21, el organismo estatal no descarta rachas muy fuertes de viento del oeste en el interior de Valencia. Además, en el tercio norte continúan esos intervalos nubosos y no se descartan chubascos aislados. En el resto del territorio nubes altas. Las máximas se mantienen.

En cuanto al miércoles 22, todavía con la incertidumbre por la lejanía en la predicción, Aemet pronostica la misma tónica del día anterior con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Por otra parte, el viento del oeste volverá a ser protagonista con intervalos de rachas fuertes durante las horas centrales, sin descartar rachas muy fuertes en el interior de Valencia.

Previsión para el resto de la semana

El modelo europeo apunta a que la intensa circulación atlántica marcará el tiempo imperante. Así, habrá lluvias abundantes en puntos del noroeste y calor en zonas de la mitad este y sur peninsular. El martes y el miércoles serán las jornadas con vientos más intensos, especialmente en el norte de España, donde se podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Por su parte, Aemet apunta a una semana con temperaturas más altas de lo habitual para la época del año, con precipitaciones en algunos puntos de la geografía norte peninsular como producto de un paso de frentes asociados a borrascas atlánticas. Apenas se dejarán sentir en el este peninsular, donde la lluvia será aislada y débil en la Comunitat Valenciana.