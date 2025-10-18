Aemet anuncia posibles lluvias en la Comunitat y señala las zonas donde caerán antes de la llegada del 'veroño'

D. Merino Sábado, 18 de octubre 2025, 16:46 Comenta Compartir

Las lluvias y tormentas parecen tener las horas contadas en la Comunitat Valenciana. Tras una semana cargada de precipitaciones y el paso de la dana Alice, el 'veroño' se pondrá en marcha para los valencianos con temperaturas de más de 30 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión del tiempo para los próximos días en los que augura nubes, claros y algo de lluvia antes del repunte del mercurio.

De esta forma, Aemet prevé para el domingo 19 de octubre cielos con intervalos de nubes bajas por la mañana, que tenderán a disiparse al mediodía. No obstante, a última hora de la jornada la nubosidad aumentará considerablemente. No se descartan brumas y bancos de niela en el interior de la mitad sur por la mañana. Respecto a las temperaturas, se esperan pocos cambios con máximas de 25 grados en algunos puntos de la geografía valenciana.

De cara al lunes 20, el organismo meteorológico anuncia más nubes y claros y el regreso de las lluvias en el interior del norte de Castellón durante la madrugada, aunque no se descarta en el resto de la provincia. Además, el aumento de las temperaturas empezará a sentirse con máximas que oscilarán entre los 27 y 28 grados.

Para el martes 21, todavía con cierta incertidumbre por la lejanía en la predicción, Aemet prevé que el agua vuelva a hacer acto de presencia en la zona norte de Castellón, donde se esperan lluvias débiles. Además, el mercurio se dispara hasta los 30 grados y confirma la llegada del 'veroño'. Por otra parte, el organismo advierte de baja probabilidad de rachas muy fuertes en el centro de la provincia de Valencia.

Previsión para la próxima semana

En la semana del 20 al 26 de octubre, Aemet pronostica que las temperaturas serán más altas de lo normal para la época del año en todo el país, especialmente en la mitad oriental de la Península. Además, los primeros días de la semana estarán marcados por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, que podrían dejar precipitaciones especialmente en zonas del norte de España.

Además, el modelo europeo apunta a la puesta en marcha del 'veroño', con temperaturas máximas que estarán bastante por encima de los valores medios de octubre. Entre el martes y miércoles se producirá una pequeña remontada subtropical en la Península.