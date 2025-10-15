Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves

A. Pedroche Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:58 Comenta Compartir

La pasada semana la Comunitat Valenciana se vio afectada por la dana Alice. Llovió con mucha fuerza durante varios días en algunos puntos del territorio. Localidades como Gandia llegaron a acumular más de 100 litros en apenas una hora. Un panorama que, por momentos, recordó a lo peor de aquel fatídico 29 de octubre. Por suerte las consecuencias fueron infinitamente menores. Las clases quedaron suspendidas en decenas de municipios, algunas carreteras quedaron anegadas por el agua y los rayos cayeron sobre algunos municpios debido a una tormenta eléctrica. Sin embargo, las precipitaciones van a regresar de cara a este jueves 16 de octubre.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado su previsión y ha activado el aviso amarillo por tormentas en la provincia de Valencia. La alerta comenzará a las 14.00 horas y permanecerá activa hasta las 21.00 cuando las lluvias remitan. Según el organismo, habrá chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta. Especial precaución en las zonas del interior de la provincia. Por otro lado, no se descartan chubascos en Castellón y Alicante durante la tarde, aunque dependerá de la evolución del cielo durante la mañana.

El viento será flojo de dirección variable, predominando por la tarde la componente este, con intervalos de sureste moderado en el litoral central. Las temperaturas presentarán pocos cambios respecto a los últimos días. Las mínimas rondarán los 15 grados y las máximas estarán en torno a los 24. Se espera que en los próximos días los termómetros desciendan.

Para el viernes la alerta amarilla por lluvias está activada en la provincia de Castellón. Serán especialmente fuertes por la tarde y en la zona del interior. Habrán chubascos vespertinos en el interior de Valencia y puede que alcancen el litoral de manera aislada aunque con menor intensidad. Según Aemet, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos matinales de nubes bajas y nubosidad de evolución diurna en el interior; donde se esperan las lluvias.

Las temperaturas apenas presentarán cambios respecto al jueves. El viento será flojo de dirección variable, predominando por la tarde el sureste moderado en el litoral central y norte y flojo en el resto. Para el sábado 18 de octubre la situación será similar. No hay activada ningún aviso activado, pero no se descartan lluvias de cara a la noche.