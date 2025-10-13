¿Por qué es mejor no ducharse ni lavar los platos durante una tormenta eléctrica? El Ayuntamiento de Valencia lanza una serie de recomendaciones a la ciudadanía para protegerse de tormentas eléctricas como las de la dana Alice

Félix Bogotá Lunes, 13 de octubre 2025, 16:45 | Actualizado 16:54h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valencia ha remitido a través de las redes sociales una serie de consejos para actuar en los días de fuertes tormentas acompañadas de aparato eléctrico. Entre esos consejos hay uno que quizá es el más desconocido para los ciudadanos y que hay que cumplir para evitar accidentes causados por rayos: «No uses agua corriente (evita los baños y la ducha) hasta que pase la tormenta porque el agua es conductora de la electricidad».

Los rayos son capaces de viajar a través de las tuberías y lo mejor es evitar cualquier tipo de contacto con el agua durante una tormenta. El consejo es no ducharse, bañarse, lavar los platos o lavarse las manos y los dientes durante uno de estos episodios, ya que la caída de un rayo podría derivar en una fortísima descarga en el caso de que entrara por una de las conducciones de fontanería.

En la serie de consejos del Ayuntamiento de Valencia se recomienda quedarse en interiores y abortar cualquier tipo de desplazamientos, tanto a pie como en vehículo. Otro de las acciones que hay que acometer en el caso de un fenómeno de estas características es la desconexión total de los aparatos eléctricos y de las antenas de televisión. Además, se recomienda contar con un kit de seguridad donde no deben faltar las velas, las linternas y las pilas.

Otro de los consejos importantes es alejarse totalmente de las carpinterías metálicas como ventanas y de los cristales, por lo que la acción de asomarse a ver como llueve y observar la tormenta es muy peligrosa por la posible caída de un rayo.

Si uno está en la calle, el consejo es alejarse de los árboles, especialmente de los más altos, que tienen un efecto llamada sobre los rayos. Por eso, uno de los lugares menos seguros, aunque parece que sí que lo sea por estar resguardado, es quedarse bajo la copa de un árbol. También es conveniente alejarse de los objetos metálicos en la calle, como podría ser una farola.

Uno de los elementos que más protege, según el Ayuntamiento de Valencia, es el vehículo. En el caso de una tormenta con gran cantidad de aparato eléctrico uno de los lugares más seguros es el coche, del que no hay que salir. Un coche, según el RACE, hace las veces de una jaula de Faraday, una caja de metal que protege de descargas eléctricas externas, ya que dentro el campo eléctrico es nulo. Es importante que las ventanillas y los conductos de aire estén cerrados y que los ocupantes no estén en contacto con las partes metálicas.

En España el número de rayos que caen al año es 1,3 millones, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Un tercio entra en contacto con el suelo con una energía de entre 10.000 y 15.000 millones de julios, un amperaje de 200.000 A (en un enchufe de casa se alcanzan los 16 A) y una temperatura próxima a los 20.000 grados.

Durante el pasado jueves, al inicio de la dana Alice, tocaron tierra en Valencia 249 rayos, según Aemet. La cifra casi se triplicó si se contabilizaron los que no tocaron tierra, los que se denominan intranube, porque la descarga eléctrica ocurre dentro de la misma nube sin tocar tierra, con un total de 768. Hoy, lunes, la actividad eléctrica ha sido muy intensa en toda la provincia de Valencia, y según los datos de la Generalitat se contabilizan cientos de rayos, especialmente en el litoral sur, donde las tormentas han descargado con mucha fuerza durante toda la mañana.