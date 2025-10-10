La dana deja en Valencia ciudad el impacto de 249 rayos en dos horas La cifra asciende a 768 contando los denominados intranube

Imagen del radio de impacto de los rayos caídos en el área de Valencia.

B. González Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 23:09

El paso de Alice por la Comunitat no sólo está dejando importantes cantidades de precipitaciones, sino tormentas con importante aparato eléctrico. La dana se concentró este jueves, principalmente por el área de Valencia y dejó además de importantes registros en l'Albufera, otro dato destacado: el de los rayos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología durante la madrugada, entre las 2:26 y las 4:37 horas un total de 249 rayos impactaron en superficie en el área de la capital. La cifra casi se triplica si se contabilizan los que no tocaron tierra, los que se denominan intranube, porque la descarga eléctrica ocurre dentro de la misma nube sin tocar tierra, con un total de 768.

El jueves también impactaron en tierra un total de 45 rayos en el área de la ciudad de Alicante, en un radio de 20 kilómetros.

Pero, el más impactante y espectacular ha sido el que ha impactado este viernes en una rotonda de Rojales. Según Aemet se ha detectado a las 14.26.44 horas y ha sido un rayo de polaridad negativa e intensidad -17.80 kA.