Eefectos de la dana en la Comunitat en una imagen de archivo. LP

Un catedrático de la UPV carga contra Aemet y la CHJ por la dana: ni aciertan la magnitud de la lluvia ni predicen avenidas

Félix Francés arremete también en la comisión de investigación de les Corts contra la gestión «claramente mejorable» de la gestión de emergencias y califica de «bastante tristes» algunos planes municipales

Manuel García

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 12:35

Comenta

No dejó títere con cabeza y arremetió contra todos. Sin alzar la voz, con corrección, pero dejando clara una idea: «Todo el mundo cometió errores». ... La comisión sobre la dana que se ha iniciado en les Corts Valencianes en la mañana de este miércoles con la comparecencia de técnicos se apuntó hacia muchos culpables sobre lo que ocurrió el 29 de octubre. Félix Ramón Francés es catedrático de la Facultad de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPV y fue el primero en dejar claro que todos erraron durante esas horas jornadas trágicas, todas las administraciones, sin dejar fuera a ninguna.

