Un catedrático de la UPV carga contra Aemet y la CHJ por la dana: ni aciertan la magnitud de la lluvia ni predicen avenidas

No dejó títere con cabeza y arremetió contra todos. Sin alzar la voz, con corrección, pero dejando clara una idea: «Todo el mundo cometió errores». ... La comisión sobre la dana que se ha iniciado en les Corts Valencianes en la mañana de este miércoles con la comparecencia de técnicos se apuntó hacia muchos culpables sobre lo que ocurrió el 29 de octubre. Félix Ramón Francés es catedrático de la Facultad de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPV y fue el primero en dejar claro que todos erraron durante esas horas jornadas trágicas, todas las administraciones, sin dejar fuera a ninguna.

En primer lugar, el Estado se llevó una primera crítica. Aseguró que el Patricova «ha sido positivo, pero es mejorable» confía en que se actualizará en breve y apostó por «mejorar la cartografía». También pide que se puedan revisar cuestiones urbanísticas realizadas antes de 2003, que la planificación urbanística ya aprobada pueda ser revisada y que se plantee incluso «la expropiación en las zonas de altísimo riesgo» pese a su alto coste social y económico. Lamentó la falta de avance en las obras en la zona del barranco del Poyo, en cuyo diseño intervino, tras una reducción «en dos tercios tal vez debido a la crisis económica».

Con respecto a Aemet, señaló que acertó en la localización de la tormenta «pero no en su magnitud». Pidió que se estudie la posibilidad de establecer un cuarto nivel, «más alto» que el rojo, por las características propias de la Comunitat Valenciana. Cree que por la mañana se acertó «pero a mediodía Aemet se equivoca más». Pidió que hagan un esfuerzo en mejorar porque «este tipo de tormenta merece una mayor investigación».

La CHJ también se llevó su parte de crítica. Francés destacó que carecía de un sistema de predición hidrológico como sí tienen otras cuentas, por lo que estaba «ciego fuera de los puntos de aforo». Sobre el tramo final de la Saleta, aseguró que ahora se ha sacado el proyecto «del cajón» y rechazó que un túnel que circunvale Aldaya se deba construir: «Tiene que estar muy justificado».

La gestión de las emergencias a cargo de la Generalitat Valenciana ese día también fue «claramente mejorable» en su opinión.

Los planes de emergencia de los ayuntamientos también merecieron palabras del catedrático de la UPV: «No todos los ayuntamientos reaccionaron igual» y calificó de «bastante tristes» algunos de los planes municipales de emergencias. Pidió que haya más información en municipios donde buena parte de la población procede de otros lugares y, por tanto, desconoce las características y los peligros del terreno.

También puso en duda la necesidad y la utilidad de la presa de Buseo y señaló que se podría desmontar, además de recordar que no hay presas en otras zonas.