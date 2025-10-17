Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las terrazas de Valencia podrían volver a llenarse con la subida de las temperaturas. Iván Arlandis

Aemet lanza la previsión para el fin de semana en la Comunitat Valenciana y anuncia un inesperado veranillo de octubre

El tiempo ·

El paso de la dana Alice ha dejado precipitaciones durante los últimos días en todo el territorio y ahora la situación va a dar un giro de 180 grados

A. Pedroche

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:11

Las tormentas han sido las grandes protagonistas de lo que llevamos de mes de octubre en la Comunitat Valenciana. La dana Alice dejó fuertes precipitaciones en gran parte del territorio. Municipios como Gandia, Oliva o Miramar registran hasta 100 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Los rayos también hicieron acto de presencia. Uno impactó dos veces en pleno centro de Valencia y otro llegó a provocar un incendio en una vivienda en Onda. Durante los últimos días la situación mejoró, pero el jueves regresaron las lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registró 25,4 l/m2 en el embalse de Benagéber, 17,6 l/m2 en el pico del Remedio de Chelva y 11,6 l/m2 en Calles. Para este viernes el propio organismo había activado una doble alerta amarilla en las provincias de Valencia y Castellón por tormentas.

Aemet ha lanzado su previsión para este fin de semana y parece que después de tanta tormenta por fin llega la calma. Nunca mejor dicho. Para el sábado 18 de octubre no hay ningún fenómeno meteorológico significativo previsto. El cielo está prácticamente despejado en toda la Comunitat, salvo algunas brumas y bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana en el interior. Las temperaturas presentarán pocos cambios. El viento será flojo de dirección variable, con predominio de las componentes este y sur por la tarde, que puede ser moderado en el litoral central.

De cara al domingo la situación será muy similar. Tendremos cielos poco nubosos aumentando a intervalos con más nuves,e incluso nuboso en el tercio norte. Por la mañana, nubosidad baja con probables brumas y bancos de niebla en zonas del interior. De nuevo, las temperaturas no presentarán grandes cambios. El viento predominantemente de componente oeste, que en litoral rolará a componentes sur y este en horas centrales; a última hora será flojo de dirección variable en el interior.

El panorama cambiará a partir del próximo lunes 20 de octubre. No habrá lluvias, pero sí una importante subida de las temperaturas. Las máximas ascenderán en todo el territorio a excepción del interior de Valencia donde se mantendrán estables. Aemet pronostica hasta 28 grados en el litoral. Este veranillo de octubre llega de manera inesperada.

Según explica Duncan Wigen en la web de Meteored, este aumento se debe al flujo de vientos de poniente dominante en superficie. Disparará las temperaturas en la mitad este, donde estos vientos llegan secos y recalentados por efecto foehn. El martes seguirán subiendo las temperaturas a orillas del Mediterráneo debido al terral de vientos de poniente. El miércoles será de nuevo un día cálido, con máximas superiores a los 30 ºC en la costa mediterránea. En la Comunitat afectará especialmente al sur de Alicante.

