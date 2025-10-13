Un rayo provoca un incendio en una vivienda de Onda El fuego no ha causado ningún herido, sólo daños materiales en una casa unifamiliar situada fuera del casco urbano

R. González Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 20:56 Comenta Compartir

Gran susto el vivido por dos personas este lunes por la tarde en Onda. Un rayo ha provocado un incendio en su vivienda cuando se encontraban dentro, según han indicado fuentes de los bomberos de la Diputación de Castellón.

Todo ha sucedido a las 16.55 horas. Un hombre y una mujer estaban dentro de su casa, una vivienda unifamiliar de una urbanización, cuando de repente han sentido como si se hubiera producido una explosión. Había sido el impacto de un rayo, que había afectado al cuadro eléctrico situado en una estancia y se había prendido fuego.

El Consorcio de Bomberos de Castellón ha desplazado hasta el lugar tres dotaciones de bomberos de los parques de Plana Baixa y Espadà-Millars. A consecuencia del impacto, se ha visto afectada toda la instalación eléctrica del domicilio. También se ha quemado el cuadro eléctrico y la habitación donde se encontraba ha quedado calcinada.

El humo y las altas temperaturas han llegado hasta las estancias próximas. Por fortuna, el fuego no ha afectado a ninguna de las dos personas que había en el interior de la casa. Sólo se han producido daños materiales. Poco después de las 19 horas se ha dado por extinguido el incendio.

En la provincia de Castellón, los bomberos han efectuado otros tres servicios más relacionados con el episodio de lluvias. Han sido dos salidas relacionadas con achiques de agua en Burriana y Benicarló, y la retirada de un árbol en la carretera de Navajas a Gaibiel. Desde el viernes, los bomberos castellonenses se han encargado de 37 servicios relacionados con la dana Alice.