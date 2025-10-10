Lluvias torrenciales sobre La Safor: dónde y cuánto ha caído más, de Oliva a Gandia o Miramar Algunas localidades han recogido en apenas unas horas cerca de 50 litros por metro cuadrado

El litoral de la Comunitat Valenciana está este viernes 10 de octubre en aviso naranja en la provincia de Valencia y en aviso rojo en la de Alicante, y durante toda la madrugada y la mañana se han registrado precipitaciones importantes en varias comarcas valencianas.

En la provincia de Valencia, según fuentes de Avamet, se han registrado lluvias torrenciales en localidades como Oliva, Castellonet de la Conquesta o Beniflà, con precipitaciones puntuales de 144 mm/hora (son caudales máximos que se recogen solo durante unos minutos) y acumulados desde la medianoche de más de 70 l/m2 en Oliva o Miramar. En 10 minutos en Oliva han caído cerca de 20 litros/m2 y varios caminos han sido cortados, según ha explicado la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, en À Punt.

Dónde está lloviendo más

Hasta las 10 horas del viernes, según los datos facilitados por la extensa red de medidores de Avamet, las localidades donde más ha llovido en la comarca de La Safor son:

(Esta información se irá actualizando a lo largo del día con los datos disponibles)

Precipitación del día (mm)

Oliva Carretera de Pego 76,0

Oliva sud 73,8

Miramar Platja 70,0

Oliva Club Nàutic 68,4

Oliva CEIP Santa Anna 67,0

Beniflà 65,5

Rafelcofer 63,2

la Font d′en Carròs la Cava 59,1

Gandia Camí de la mar 52,3

Gandia Escola Pia 52,2

Castellonet de la Conquesta 51,8

Palmera 50,2

Gandia Ajuntament 49,2

Palma de Gandia Marxuquera 48,2

Potries 47,8

el Real de Gandia CEIP CAES N.S.Amparo 47,4

Benirredrà 46,8

Almiserà 44,7

Barx la Drova 44,6

Barx 43,2

Gandia Parpalló-Borrell 42,6

Barx la Visteta 39,8

Alfauir 39,1

Gandia Grau sud 38,6

Simat de la Valldigna 37,4

Benifairó de la Valldigna 37,2

Guardamar de la Safor 35,8

Barx la Falaguera 34,6

Tavernes de la Valldigna Ull del Bou/Cambro 34,6

Vilallonga nord 33,6

Simat de la Valldigna Pla de Corrals 32,0

Vilallonga Serpis 31,8

Benifairó de la Valldigna Cambro/Pator 28,4

Tavernes de la Valldigna Sequers 26,4

Vilallonga la Llacuna / est 24,1

Vilallonga el Pla de la Llacuna 21,2

Aemet ha pronosticado precipitaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en Alicante y de hasta 140 en los litorales norte y sur de Valencia.