Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El temporal se ceba con la Safor y L'Horta pero esquiva la zona de la dana
Una mujer cruza una carretera en Oliva, en una imagen de archivo. Juantxo Ribes

Lluvias torrenciales sobre La Safor: dónde y cuánto ha caído más, de Oliva a Gandia o Miramar

Algunas localidades han recogido en apenas unas horas cerca de 50 litros por metro cuadrado

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:13

Comenta

El litoral de la Comunitat Valenciana está este viernes 10 de octubre en aviso naranja en la provincia de Valencia y en aviso rojo en la de Alicante, y durante toda la madrugada y la mañana se han registrado precipitaciones importantes en varias comarcas valencianas.

En la provincia de Valencia, según fuentes de Avamet, se han registrado lluvias torrenciales en localidades como Oliva, Castellonet de la Conquesta o Beniflà, con precipitaciones puntuales de 144 mm/hora (son caudales máximos que se recogen solo durante unos minutos) y acumulados desde la medianoche de más de 70 l/m2 en Oliva o Miramar. En 10 minutos en Oliva han caído cerca de 20 litros/m2 y varios caminos han sido cortados, según ha explicado la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, en À Punt.

Dónde está lloviendo más

Hasta las 10 horas del viernes, según los datos facilitados por la extensa red de medidores de Avamet, las localidades donde más ha llovido en la comarca de La Safor son:

(Esta información se irá actualizando a lo largo del día con los datos disponibles)

Precipitación del día (mm)

Oliva Carretera de Pego 76,0

Oliva sud 73,8

Miramar Platja 70,0

Oliva Club Nàutic 68,4

Oliva CEIP Santa Anna 67,0

Beniflà 65,5

Rafelcofer 63,2

la Font d′en Carròs la Cava 59,1

Gandia Camí de la mar 52,3

Gandia Escola Pia 52,2

Castellonet de la Conquesta 51,8

Palmera 50,2

Gandia Ajuntament 49,2

Palma de Gandia Marxuquera 48,2

Potries 47,8

el Real de Gandia CEIP CAES N.S.Amparo 47,4

Benirredrà 46,8

Almiserà 44,7

Barx la Drova 44,6

Barx 43,2

Gandia Parpalló-Borrell 42,6

Barx la Visteta 39,8

Alfauir 39,1

Gandia Grau sud 38,6

Simat de la Valldigna 37,4

Benifairó de la Valldigna 37,2

Guardamar de la Safor 35,8

Barx la Falaguera 34,6

Tavernes de la Valldigna Ull del Bou/Cambro 34,6

Vilallonga nord 33,6

Simat de la Valldigna Pla de Corrals 32,0

Vilallonga Serpis 31,8

Benifairó de la Valldigna Cambro/Pator 28,4

Tavernes de la Valldigna Sequers 26,4

Vilallonga la Llacuna / est 24,1

Vilallonga el Pla de la Llacuna 21,2

Aemet ha pronosticado precipitaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en Alicante y de hasta 140 en los litorales norte y sur de Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  2. 2 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  3. 3 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  4. 4 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  5. 5

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  6. 6 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  7. 7

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»
  8. 8 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  9. 9 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario
  10. 10

    La nueva vida de Maipi (y su sepieta con huevo frito)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lluvias torrenciales sobre La Safor: dónde y cuánto ha caído más, de Oliva a Gandia o Miramar

Lluvias torrenciales sobre La Safor: dónde y cuánto ha caído más, de Oliva a Gandia o Miramar