Las localidades de la Comunitat Valenciana dónde más llueve este viernes Aemet mantiene activo el aviso rojo en Alicante y el naranja en Valencia por fuertes precipitaciones durante toda la jornada

Sara Bonillo Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 09:22

La Comunitat sigue en vilo ante los efectos de la dana Alice. AEMET ha decretado la alerta roja este viernes en la provincia de Alicante por fuertes lluvias, a partir de las 10 de la mañana. El aviso se mantendrá, al menos, hasta la medianoche. Se podrán acumular 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Se espera mucha agua, especialmente en las comarcas más meridionales: el Baix Vinalopó y la Vega Baja.

Asimismo, Aemet ha ampliado también el aviso naranja en Valencia, al menos hasta las 8:00 horas del sábado. En estas zonas se podrán alcanzar los 140 litros por metro cuadrado. Durante esta madrugada, los mayores acumulados se han registrado en Castellón, aunque sobre todo en la costa. Les Illes Columbretes han acumulado durante la noche más de 160 litros por metro cuadrado, mientras el resto de la Comunitat ha visto cómo no ha dejado de llover, aunque afortunadamente sin incidencias.

La alerta roja se ha declarado en el sur de la provincia de Alicante, pero durante la noche los mayores acumulados se han registrado en la zona norte de la misma provincia. En Xàbia, a la altura del Cabo de la Nao, los acumulados han superado los 40 litros por metro cuadrado, al igual que en el Poble Nou de Benitatxell. Otros municipios del litoral norte de Alicante también han vivido una noche intensa, como Oliva o Miramar, donde se han registrado más de 35 litros por metro cuadrado en las últimas 8 horas. En la provincia, desde Emergencias de la Generalitat se han reportado dos casos de rescate y achique de agua, sucedidos en Torrevieja.

En el caso de la provincia de Valencia, el término municipal de Sueca ha vuelto a ser la zona donde más ha llovido durante la noche, como ya lo fue en el temporal vivido la semana pasada. Los acumulados han registrado más de 38, litros en las últimas 8 horas. Por su parte, Valencia ciudad ha pasado una noche tranquila y sin incidencias, con acumulados generales que han superado los 20 litros por metro cuadrado. Nuevamente, donde más ha llovido ha sido en la zona de El Saler y la Albufera.

Estas son las localidades de la Comunitat Valenciana dónde más ha llovido este viernes, según los datos recogidos por AVAMET a las 9.15 horas:

- Illes Columbretes: 164,0 l/m2

- Miramar: 59,8 l/m2

- Oliva: 53,8 l/m2

- La Font d′en Carròs: 47,7 l/m2

- Gandia: 47 l/m2

- Sueca: 42,6 l/m2

- Xàbia: 42,4 l/m2

- El Poble Nou de Benitatxell: 41,4

- Gandia: 41,2 l/m2

- Massalfassar: 36,3

- Palmera: 36 l/m2

- Ontinyent: 35,1 l/m2

- Potries: 33,5 l/m2