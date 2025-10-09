Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá La provincia de Alicante estará en alerta roja y Valencia en naranja

María Gardó Valencia Jueves, 9 de octubre 2025, 20:30

La dana Alice permanecerá aún en la Comunitat Valenciana al menos hasta el lunes. Aemet ha decretado la alerta roja en la provincia de Alicante por fuertes lluvias, a partir de las 10 de la mañana del viernes 10 de octubre. La alerta roja se mantendrá, al menos, hasta la medianoche. Se podrán acumular 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Se espera mucha agua especialmente en las comarcas más meridionales: el Baix Vinalopó y la Vega Baja.

Asimismo, Aemet ha ampliado también el aviso naranja en Valencia al menos hasta las 8.00 horas del sábado. En estas zonas se podrán alcanzar los 140 litros por metro cuadrado.

Para este viernes 10 de octubre se espera cielo nuboso o cubierto disminuyendo en la mitad norte a intervalos nubosos por la tarde. Se esperan chubascos fuertes acompañados de tormenta, que serán muy fuertes y persistentes en el litoral, especialmente en la zona de Alicante, donde podrán ser localmente torrenciales. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas del día, tendiendo a nordeste durante las horas centrales, flojo en el interior y flojo a moderado en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad.

Las temperaturas mínimas sufrirán cambios ligeros; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el resto.

Durante el 11 de octubre habrá un cielo nuboso o cubierto. Se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes, más probables e intensos en el litoral y zonas colindantes, sin descartar que se extiendan a otras zonas, y desplazándose de Alicante a Castellón.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en el tercio norte y sin cambios en el resto; máximas en ligero descenso en la mitad norte, en ligero ascenso en el sur de Alicante y sin cambios en el resto.

Ya para el domingo 12 de octubre se espera cielo nuboso o cubierto. Habrá chubascos localmente fuertes y persistentes, más probables e intensos en el litoral central y norte, sin descartar que se extiendan a otras zonas.

Las temperaturas mínimas del domingo sufrirán cambios ligeros y máximas en ligero ascenso o sin cambios.