Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia Las temperaturas suben hasta 10º hasta el jueves, mientras que un frente frío puede atravesar la Comunitat el fin de semana

Nacho Ortega Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 18:26 Comenta Compartir

La previsión del tiempo para esta semana llega marcada por la intensa subida de temperaturas, que dará paso a noches tropicales en la Comunitat Valenciana, y a la previsible llegada de un ffrente frío que podría dejar lluvia durante el Medio Maratón de Valencia, según el pronóstico adelantado este lunes por la Agencia Estatal de Meteorología.

Aemet apunta a que «por delante tenemos una semana muy cálida hasta el viernes, con temperaturas que se acercarán o incluso superarán los 30 °C en el litoral de Valencia, Alicante y sur de Castellón y mínimas superiores a 20 °C». Los días más cálidos serán «miércoles y jueves», según explica la delegación valenciana de Aemet, que también se atreve a adelantar el tiempo que puede hacer el fin de semana, con cambio de hora incluido y la celebración del Medio Maratón de Valencia.

Por delante tenemos una semana muy cálida hasta el viernes, con temperaturas que se acercarán o incluso superarán los 30 °C en el litoral de Valencia, Alicante y sur de Castellón y mínimas superiores a 20 °C.

Los días más cálidos serán miércoles y jueves. pic.twitter.com/jtEtKTSKY2 — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 20, 2025

Este lunes Miramar, en la provincia de Valencia, ha registrado la temperatura más alta de toda España, con 29'2º a las 14 horas, por delante de Málaga (29'0º), Jávea (28'7º) o varias localidades andaluzas y murcianas.

El tiempo para el Medio Maratón de Valencia

Aemet señala que la previsión para el fin de semana la hacen «con mucha incertidumbre, casi a una semana vista», pero señalan que «es posible que llueva durante el #21KValencia». Los meteorólogos avisan de que «un frente irá atravesando la Comunitat Valenciana de norte a sur desde la noche del sábado», y aportan varios mapas con lluvia acumulada prevista entre 01 y 07 h y entre 07 y 13 h del domingo 26 de octubre.

Con mucha incertidumbre, casi a una semana vista, es posible que llueva durante el #21KValència. Un frente irá atravesando la Comunitat Valenciana de norte a sur desde la noche del sábado. Mapas con lluvia acumulada prevista entre 01 y 07 h y entre 07 y 13 h del domingo. pic.twitter.com/oSAzjgDc7f — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 20, 2025

Según los modelos meteorológicos que maneja Meteored, varios ríos de humedad impactarán contra la Península con la llegada del fin de semana, reactivando las lluvias en algunas provincias, explica Samuel Biener, experto de Meteored. La circulación atlántica persistirá gran parte de la semana aunque, a partir del sábado, el chorro polar presentará ondulaciones que darán lugar a vaguadas, sin descartar del todo la formación de una dana que puede dejar lluvias abundantes en el noroeste de España.

«El fin de semana sí podría aumentar la inestabilidad en las comunidades mediterráneas, donde las precipitaciones podrían reactivarse con la llegada de la vaguada y la entrada de vientos del noreste», explican.

La previsión, por días

Para el martes 21 de octubre no se descartan rachas muy fuertes de viento del oeste en el interior de Valencia. Aemet prevé «en la mitad norte, intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco aislado; en el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso en el tercio sur y con cambios ligeros en el resto. Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte durante las horas centrales».

Para el miércoles 22, con temperaturas en ascenso, el pronóstico apunta «cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en general y nubes bajas en el interior de Valencia, donde no se descarta algún chubasco aislado por la mañana. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte durante las horas centrales, sin descartar rachas muy fuertes en el interior de Valencia y norte de Alicante».

Este día, según el portavoz de Aemet Rubén del Campo, estará marcado por un «notable aumento de las temperaturas», sobre todas las nocturnas, pero también de las diurnas y no es «descartable incluso que este día se produzcan noches tropicales a orillas del Mediterráneo». Las noches tropicales, como ha grabado Del Campo, son aquellas en las que no se baja de 20ºC.

El jueves 23 de octubre se alcanzarán máximas de 32º en Alicante, de 31º en Valencia y de 30º en Castellón. «En el tercio sur, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas; en el resto, intervalos nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios, salvo un descenso en el interior norte de Castellón; máximas en ligero ascenso en la mitad sur y litoral de Castellón, y sin cambios en el resto. Viento moderado del oeste con intervalos de fuerte, sin descartar rachas muy fuertes en el interior».

El viernes 24 comenzará a notarse el cambio de tiempo. Las temperaturas bajan entre 4º y 6º (27º en Valencia, 26º en Alicante, 24º en Castellón) y Aemet no descarta «precipitaciones débiles de forma dispersa».