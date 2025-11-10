Ediles de la Comunitat participan en el II Encuentro Internacional de Mujeres Electas «Las Elegidas» 13 alcaldesas y concejalas, mediante el Fons Valencià per la Solidaritat, comparten experiencias en Palma de Mallorca con otras políticas del norte y del sur global

R. D. Valencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:06

Una delegación de 13 mujeres ediles de municipios de la Comunitat Valenciana miembros del Fons Valencià per la Solidaritat ha participado en el II Encuentro Internacional de Mujeres Electas «Les Elegides» celebrado en Palma de Mallorca el 6 y 7 de noviembre. Se trata de un encuentro global entre 150 mujeres electas del norte y del sur global. Organizado por la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos) y por el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, su objetivo es visibilizar y fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones y crear redes de colaboración e intercambio de conocimientos y experiencias, fomentando así un liderazgo equitativo en la vida política y pública municipal.

«Les Elegides» ha sido un espacio vivo de aprendizaje, intercambio y construcción colectiva. A lo largo de dos días, mujeres electas de diferentes territorios del norte y del sur global han compartido experiencias, reflexiones y herramientas para impulsar una agenda paritaria desde el mundo local. El evento se ha articulado alrededor de dos ejes principales: la participación en la toma de decisiones y las alianzas para una buena gobernanza mediante el papel de las mujeres en la innovación de los servicios públicos inclusivos.

En cuanto a los objetivos específicos de esta segunda edición, estos se han dirigido a fortalecer el liderazgo político de las mujeres electas; visibilizar y reflexionar sobre las resistencias que afrontan las mujeres para mantenerse en el poder; destacar el rol innovador de las mujeres en la transformación de los servicios públicos locales, y consolidar «Les Elegides» como un espacio vivo de intercambio, construcción colectiva y fortalecimiento de capacidades.

Durante el encuentro, se ha evidenciado la problemática global que existe con las mujeres en su acceso a lugares de responsabilidades políticas y sociales, aunque con grados diferentes según el avance democrático y social de los diferentes países, pero con una clara transversalidad de desigualdades y de existencia de barreras. Además, se ha compartido la necesidad de transformar la gestión local con mirada de género desde el liderazgo y la innovación de mujeres electas, así como el papel clave de estas en la construcción de sociedades pacíficas.

También se ha valorado la importancia de este tipo de redes para el empoderamiento de las mujeres electas y para los municipios de futuro, y la relevancia de la cooperación internacional descentralizada municipalista como herramienta potencial en la democratización equitativa de entidades locales de todo el mundo.

Las participantes valencianas han sido Xelo Angulo, presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat y tenienta de alcalde de Xàtiva; Mentxu Balaguer, alcaldesa de Corbera; Liduvina Gil, tenienta de alcalde de Gandia; Isabel Muñoz, concejala de L'Alfàs del Pi; Vicenta Boscà, alcaldesa de Castelló de Rugat; Maria Fajardo, vicealcaldesa de Vila-real; María Hortensia Micó, tenienta de alcalde de L'Olleria; Lucía Agustina Fernández, tenienta de alcaldesa de Quart de Poblet; Rosana Caselles, tenienta de alcalde de Teulada-Moraira; Núria Blanch, tenienta de alcaldesa de Catarroja; Martine J. L. Mertens, tenienta de alcalde de L'Alfàs del Pi; María Dolores Sanchis, concejala de Canals, y Rocío Guijarro, concejala de L'Alfàs del Pi. La delegación ha estado acompañada por personal técnico del Fons Valencià.