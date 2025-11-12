Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sánchez pide a Abascal que no pacte con el PP y que permita elecciones anticipadas en la Comunitat
Localidad de Vilafranca, en una imagen de archivo. Irene Marsilla

Las dos localidades de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este miércoles: a -2,3 grados

Todas ellas pertenecen al interior de Castellón

María Gardó

María Gardó

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:07

Comenta

Tras un mes de octubre anormalmente caluroso, el tiempo otoñal ha llegado para quedarse a la Comunitat. En ciertas zonas del territorio valenciano, hay localidades que ya han entrado en el pleno invierno y duermen por debajo de los 0 grados. Todas ellas pertenecen al interior de Castellón.

Los termómetros de El Toro y Vilafranca, ambos municipios de Castellón, han marcado -2,3 ºC, el valor más bajo de toda la autonomía. Por contra, las máximas se han registrado en Sella, con 23 grados, y Xixona con 21,6 grados.

Hasta 9 pueblos han pasado la madrugada de este martes a miércoles a menos 0 grados. Son los siguientes:

Dónde ha hecho más frío

LOCALIDAD TEMPERATURA
Vilafranca -2,3
El Toro -2,3
Bocairent -1,7
Villena -1,2
Casas Bajas -1,0
El Pinós -0,6
Onil -0,3
Xodos -0,2
Calles 0,1
Ademuz 0,6

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso y registrará un ligero ascenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. No obstante, esta jornada podrían registrarse brumas y bancos de niebla en el extremo sur de Alicante por la mañana que tenderán a disiparse.

Las temperaturas subirán, excepto las máximas en Valencia, que permanecerán sin cambios. Y, además, la Comunitat registrará hoy viento flojo de dirección variable que tenderá a componente este en general en las horas centrales y a componente norte en el litoral al final del día.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  3. 3 Los Javis se separan tras trece años de relación
  4. 4 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  5. 5

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  6. 6

    Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat
  7. 7 Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones
  8. 8 Comprobar resultados del Sorteo 11 del 11 de la ONCE: doce premios millonarios
  9. 9 Calle de la Paz, la calle que además hace ciudad
  10. 10

    Mazón arremete contra el Gobierno por la dana, pero evita aclarar los horarios en el Ventorro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las dos localidades de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este miércoles: a -2,3 grados

Las dos localidades de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este miércoles: a -2,3 grados