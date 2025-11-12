Las dos localidades de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este miércoles: a -2,3 grados Todas ellas pertenecen al interior de Castellón

María Gardó Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:07

Tras un mes de octubre anormalmente caluroso, el tiempo otoñal ha llegado para quedarse a la Comunitat. En ciertas zonas del territorio valenciano, hay localidades que ya han entrado en el pleno invierno y duermen por debajo de los 0 grados. Todas ellas pertenecen al interior de Castellón.

Los termómetros de El Toro y Vilafranca, ambos municipios de Castellón, han marcado -2,3 ºC, el valor más bajo de toda la autonomía. Por contra, las máximas se han registrado en Sella, con 23 grados, y Xixona con 21,6 grados.

Hasta 9 pueblos han pasado la madrugada de este martes a miércoles a menos 0 grados. Son los siguientes:

Dónde ha hecho más frío LOCALIDAD TEMPERATURA Vilafranca -2,3 El Toro -2,3 Bocairent -1,7 Villena -1,2 Casas Bajas -1,0 El Pinós -0,6 Onil -0,3 Xodos -0,2 Calles 0,1 Ademuz 0,6

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso y registrará un ligero ascenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. No obstante, esta jornada podrían registrarse brumas y bancos de niebla en el extremo sur de Alicante por la mañana que tenderán a disiparse.

Las temperaturas subirán, excepto las máximas en Valencia, que permanecerán sin cambios. Y, además, la Comunitat registrará hoy viento flojo de dirección variable que tenderá a componente este en general en las horas centrales y a componente norte en el litoral al final del día.