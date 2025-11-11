Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat esta semana y señala las zonas donde caerán Según indica el organismo estatal, las precipitaciones podrían venir acomapañadas de barro

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión del tiempo y avisa de cierta inestabilidad en la Comunitat Valenciana en los próximos días. Según indica el organismo estatal, para este miércoles, 12 de noviembre, se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a intervalos de nubes bajas en Valencia y el litoral de Castellón al final del día.

Posibles brumas y bancos de niebla en el litoral sur de Alicante por la mañana. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas en el interior. Viento flojo variable, predominando la componente este en las horas centrales y tendiendo a nordeste moderado en el litoral de Alicante por la tarde, y con intervalos de norte en el litoral central al final del día.

A partir del jueves 13 de noviembre, la llegada de una borrasca Atlántica, a la que han denominado Claudia, va a dar lugar a un giro de viento al sur, con probable intrusión de polvo en suspensión. Para esta jornada Aemet prevé intervalos nubosos en Valencia y Castellón, y cielo poco nuboso con nubosidad alta en Alicante. Probables brumas por la mañana en la mitad sur, sin descartar bancos de niebla. Hay opción de que entre polvo en suspensión por el giro del viento provocado por la borrasca atlántica. Viento del nordeste en el litoral y viento flojo de componente este en el resto.

Si la previsión no falla, las lluvias llegarían el viernes 14 de noviembre al interior norte de Valencia y el interior de Alicante durante la segunda mitad del día y podrían venir acompañadas de barro. Habrá probable polvo en suspensión y viento del sur en el litoral de Alicante y flojo variable en el resto, con intervalos de viento moderado del norte en el litoral norte y central por la mañana. Tenderá en general a viento flojo de componente oeste al final del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.

El tiempo se mantendrá inestable durante todo el fin de semana, con un cielo nuboso que podría dar lugar a precipitaciones especialmente durante la jornada del domingo.