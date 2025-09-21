Dos accidentes complican la circulación durante la tarde en la A-7 y la A-3 de Valencia Las carreteras valencianas han registrado varios puntos con retenciones este domingo

Tamara Villena Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:38 | Actualizado 20:01h.

Jornada complicada para el tráfico en la provincia de Valencia, donde varias carreteras han registrado retenciones en diversos puntos durante la tarde de este domingo, uno de los momentos con mayor circulación cada semana por la vuelta a casa de muchos conductores tras el fin de semana.

La congestión del tráfico se ha dejado notar especialmente en la A-7 y la A-3, donde cerca de las 18.00 horas de la tarde se han registrado dos accidentes que han complicado la circulación y dejado más de dos kilómetros de atascos, aunque ambas calzadas ya han retomado la normalidad.

En concreto, desde Dirección General de Tráfico (DGT) han informado que el siniestro en la A-7 se ha producido a la altura de Benifaió, en sentido hacia Valencia y todavía presenta retención desde el kilómetro 363.5 en Alginet al 361.548 en Benifaió. El segundo accidente se ha producido en la A-3 a la altura de Requena, en sentido hacia Madrid, y ha obligado al cierre del carril derecho, que todavía permanece inoperativo.

Además, otras vías también están registrando circulación muy lenta, con hasta dos kilómetros de retenciones, sobre las 19.30 horas de la tarde. En la V-31 los atascos se concentran desde el km 3 en Silla hasta el km 6 en Beniparrell, en sentido hacia Valencia.

La CV-500 suma otros cuatro kilómetros de retenciones, desde el km 8.77 en El Saler al km 12.24 en El Palmar, en sentido hacia Valencia.