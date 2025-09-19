Cortes de tráfico en la A-7 por obras desde hoy viernes: horarios e intinerarios alternativos

Andoni Torres Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:54 | Actualizado 21:04h. Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes sigue ejecutando las obras de reconstrucción, reparación y reposición de los elementos funcionales dañados por la dana en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Valencia.

En el marco de estas actuaciones, a partir de las 21:00 horas del viernes 19 de septiembre y en siguientes fines de semana hasta el 26 de octubre, se va a trabajar en la reconstrucción de la rasante de la A-7 en la calzada sentido Alicante entre los km 356,4 y 361, actuación que generará afectaciones al tráfico y para la que se prevé una inversión de 18,6 millones de euros con el fin de reducir los riesgos de inundación en la misma.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán las siguientes afectaciones al tráfico:

Fin de semana del 19 al 21 de septiembre de 2025: Corte total de la calzada sentido Alicante desde las 21:00 del viernes 19 hasta las 15:00 horas del domingo 21.

Fin de semana del 26 al 28 de septiembre de 2025: Corte nocturno de la calzada sentido Alicante desde las 21:00 hasta las 9:00 horas, en las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo.

Fin de semana del 3 al 5 de octubre de 2025: Corte total de la calzada sentido Alicante desde las 21:00 del viernes 3 hasta las 15:00 horas del domingo 5.

Fin de semana del 9 al 12 de octubre de 2025: Sin afecciones, por operación especial de tráfico.

Fin de semana del 17 al 19 de octubre de 2025: Corte nocturno de la calzada sentido Alicante desde las 21:00 hasta las 9:00 horas, en las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo.

Fin de semana del 24 al 26 de octubre de 2025: Corte nocturno de la calzada sentido Alicante desde las 21:00 hasta las 9:00 horas, en las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo.

En los fines de semana con cortes nocturnos, a partir de las 9:00 horas se reabrirá la calzada con un carril habilitado para garantizar la circulación, quedando restituida por completo a lo largo de la mañana.

Por su parte, en los fines de semana con cortes totales e ininterrumpidos (desde la noche del viernes hasta el mediodía del domingo), se habilitará un itinerario alternativo, utilizando las carreteras AP-7, CV-42 y CV-525 para mejorar la fluidez del tráfico.

Características de los trabajos

Durante estos trabajos se llevará a cabo la reconstrucción de la rasante de la carretera en la calzada sentido Alicante, en un tramo especialmente sensible donde en los últimos años se han registrado episodios de inundación que han provocado el cierre total de la autovía.

El nuevo diseño de la rasante se ha desarrollado con el propósito de reducir riesgos asociados a la inundabilidad de la zona.

