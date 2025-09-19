Colapso en la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes La DGT notifica diversos atascos en principales vías de entrada y salida

J.Zarco Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:19 | Actualizado 16:42h.

La Dirección General de Tráfico está notificando diversos atascos en las entradas y salidas a Valencia durante la tarde de este viernes. El más significativo, de 6 kilómetros, se produce en Paterna y Benimámet dirección al puerto. En la misma vía también existe otro de 2 kilómetros entre Benimámet y Mislata hacia la A-7.

En la Pista de Ademuz ha habido cinco kilómetros más de colas entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia hacia Valencia. En la Pista de Silla ha llegado a existir otra congestión de 6 kilómetros entre Albal y Horno de Alcedo, también hacia la capital.

Por otro lado, en la AP-7 un accidente ha provocado tres kilómetros de colas entre Almenara y Partida de Montiver dirección Valencia. En la V-21, otro choque ha generado dos kilómetros de colas también camino a la capital del Turia.

En la ciudad, también tráfico denso en Maestro Rodrigo y Manuel de Falla, en parte provocado por el corte en Pérez Galdós. Se trata de una situación que se acentúa los viernes, donde los conductores de la CV 35 tienen grandes dificultades para conectar con la ronda sur. Realizan pasos semáforicos más cortos y muchos quedan atrapados.

Ampliar Tráfico en la Avenida Pío Baroja este viernes. LP

A la altura del Bioparc y el Parque de Cabecera hay congestión y resulta muy complicado avanzar para los conductores, tanto en la Avenida Pío Baroja y Manuel de Falla.

