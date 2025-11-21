Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aemet confirma un fin de semana invernal en la Comunitat y pone fecha al regreso de lluvias débiles y dispersas
Tráfico en el by-pass. DGT

Dos accidentes colapsan el tráfico en Valencia en la Pista de Ademuz, el by-pass y la V-30

En la CV-35 se ha cerrado al carril izquierdo para salir de la capital del Turia

J.Zarco

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:24

Dos accidentes están generando dificultades en el tráfico en la tarde de este viernes. Uno de ellos ha ocurrido en la Pista de Ademuz y genera cuatro kilómetros de colas entre Burjassot y Cruz de Gracia, en sentido Lliria. En consecuencia, se ha cerrado el carril de izquierdo de salida de Valencia.

El segundo ha tenido lugar en la Pista de Silla y genera dos retenciones, una de tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Alfafar camino a Alicante y otra en el mismo lugar hacia Valencia.

Por otro lado, en la V-30 existen 6 kilómetros de congestión entre Horno de Alcedo y Mislata hacia el by-pass, mientras que en la A-7 hay 8 más entre Partida de Gausa y Museros hacia Alicante.

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

