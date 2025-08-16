Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La gente acude a la playa para combatir el calor. JLBort

Doble alerta naranja en la Comunitat ante el fin de semana más caluroso del año

Aemet asegura que lo peor está por llegar y no será hasta el martes cuando bajen las temperaturas

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:28

La Comunitat viene de vivir la semana más calurosa en lo que va de año, lo que ha provocado además la llegada de la ... primera gran oleada de incendios forestales, lo que ha obligado a las autoridades a emplearse al máximo para tratar de atajar las llamas. Mientras, en el resto de España las condiciones empeoran y frenar los incendios no es tarea fácil. Pese a que en algunos puntos del país las temperaturas bajarán, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la región un aviso naranja por temperaturas extremas tanto sábado como domingo. De hecho, el ente experto en climatología augura «los días más cálidos del año».

