Doble alerta naranja en la Comunitat ante el fin de semana más caluroso del año

La Comunitat viene de vivir la semana más calurosa en lo que va de año, lo que ha provocado además la llegada de la ... primera gran oleada de incendios forestales, lo que ha obligado a las autoridades a emplearse al máximo para tratar de atajar las llamas. Mientras, en el resto de España las condiciones empeoran y frenar los incendios no es tarea fácil. Pese a que en algunos puntos del país las temperaturas bajarán, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la región un aviso naranja por temperaturas extremas tanto sábado como domingo. De hecho, el ente experto en climatología augura «los días más cálidos del año».

Aemet ya lo avisó. Tras alcanzar los 42 grados centígrados (ºC) en varios puntos de la Comunitat el pasado lunes y cuando parecía que la ola de calor amainaba en el resto de España, lo cierto es que para el territorio valenciano lo peor estaría por llegar. Y finalmente será este fin de semana. El ente mantenía en sus previsiones que la situación del viernes no sería tan grave como el resto del fin de semana y así fue. Es innegable que en la Comunitat se pasó mucho calor durante el día de ayer, pero lo que nos espera hoy y mañana será incluso peor.

Durante el Día de la Asunción la Comunitat registró máximos de temperatura en Montesa (Valencia). Este fue el único municipio donde se alcanzaron los 40 grados, según la asociación valenciana de meteorología Avamet. Rozando los 40 grados se encontraron los municipios de Sumacàrcer (Valencia) y Anna (Valencia), donde se registraron hasta 39,9 ºC. El resto de municipios que superaron los 39 grados fueron Orihuela (39,7ºC), Vilamarxant (39,6ºC), Requena (39,5ºC), Enguera (39,4ºC), Càrcer (39,3ºC), Gavarda (39,3ºC) y Gestalgar (39,2ºC).

Sin embargo, lo más preocupante está por llegar. Así lo avisaba Aemet a través de sus perfiles oficiales en redes sociales: «Mucha atención a partir de hoy y hasta el lunes, porque vamos a tener una situación muy adversa a causa de las altas temperaturas, con los impactos que puede provocar en la salud, sobre todo de los más vulnerables, y en los incendios forestales, entre otros aspectos». La agencia insistió que sábado, domingo y lunes vamos a tener calor muy intenso, con tendencia a descender las temperaturas a partir del martes para normalizarse la segunda mitad de la semana.

«Tanto los días como las noches van a tener unas temperaturas muy altas, con tendencia a normalizarse en la segunda mitad de la semana, aunque en el litoral el descenso de mínimos será más débil», avisó la agencia climatológica. Y es que en varios puntos de la Comunitat las temperaturas mínimas de la noche apenas bajaron hasta los 25-26 grados, lo que se conoce como 'noches tórridas'. Un episodio que ha vivido la región durante varias jornadas de esta semana y durante todo el verano.

Respecto a lo que se espera para el resto del puente de agosto, Aemet presentaba sus previsiones: «Sábado, domingo y lunes serán los días más cálidos del año. La temperatura media del domingo se situará entre los días más cálidos desde, al menos 1950, junto con el 15 de agosto de 2021, 10 de agosto de 2023 y 4 de julio de 1994, los más cálidos en nuestro territorio hasta hoy».

Por ello, la agencia eteorológico mantendrá activos los avisos naranjas en varios puntos del territorio valenciano durante, al menos, hoy y mañana. Concretamente, este sábado el aviso naranja está activo en toda la provincia de Valencia y Alicante, mientras castellón se mantendrá en aviso amarillo. Para el domingo, la alerta naranja se mantendrá en el litoral completo de la provincia de Valencia y en el litoral sur de la provincia de Alicante. El litoral norte de Alicante y el litoral comleto de Castellón se mantendrán con el aviso amarillo activo.

Pese a que este viernes ya estaba activo el aviso naranja en el litoral de Valencia pero las temperaturas no llegaron a superar los 40 grados, para hoy y el domingo sí se espera alcanzar cifras récord, ya no sólo en comparación de los registros del año, si no también en términos a nivel histórico.