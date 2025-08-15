Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas

J.Zarco Valencia Viernes, 15 de agosto 2025, 16:02 Comenta Compartir

La ola de calor no da tregua en España y en la Comunitat y el calor seguirá estando presente a lo largo del fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este sábado el aviso naranja entre las 11:30 y 20:30 por altas temperaturas en Alicante y Valencia pero será amarillo en Castellón.

Este 16 de agosto Aemet espera un cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna. No se descarta algún chubasco disperso acompañado ocasionalmente de tormenta en el interior de la mitad norte. Las temperaturas seguirán subiendo, ligeramente en el caso de las mínimas, continuando con valores significativamente elevados en amplias zonas. En las horas centrales del día se podría llegar a los 42 grados en Xàtiva.

Viento flojo variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales a flojo del oeste en el extremo interior de Valencia, y a flojo del este y sureste, con aumentos ocasionales de intensidad en Valencia y Alicante.

Para el domingo 17 de agosto se mantienen los avisos naranjas y amarillo por altas temperaturas. La previsión es un cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios mientras que las máximas en descenso en el litoral de Valencia, en ligero ascenso en el litoral de Castellón y sin cambios en el resto, continuando los valores significativamente elevados en amplias zonas. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, con predominio del este y sureste flojo durante las horas centrales.

El lunes 18 se retiran los avisos y anuncia cielo poco nuboso o despejado aumentando a intervalos nubosos a partir de mediodía. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el litoral sur de Valencia y en descenso o sin cambios en el resto, alcanzándose valores significativamente elevados en amplias zonas. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, con predominio del este y sureste flojo durante las horas centrales.

Aviso de Aemet

Aemet en la Comunitat Valenciana ha alertado a través de su cuenta de 'X' del intenso calor que se va a vivir estos días: «Mucha atención a partir de hoy y hasta el lunes, porque vamos a tener una situación muy adversa a causa de las altas temperaturas, con los impactos que puede provocar en la salud, sobre todo de los más vulnerables, y en los incendios forestales, entre otros aspectos.».

De igual modo, señalan cuándo comenzarán a descender las temperaturas: «Sábado, domingo y lunes vamos a tener calor muy intenso, con tendencia a descender las temperaturas a partir del martes para normalizarse la segunda mitad de la semana».

Además, advierte de que se alcanzarán registros históricos: «Sábado, domingo y lunes serán los días más cálidos del año. La temperatura media del domingo se situará entre los días más cálidos desde, al menos 1950, junto con el 15 de agosto de 2021, 10 de agosto de 2023 y 4 de julio de 1994, los más cálidos en nuestro territorio hasta hoy».