El municipio valenciano que ha dormido con manta este viernes 15 de agosto en plena ola de calor La Comunitat Valenciana se enfrenta a una nueva jornada tórrida con temperaturas por encima de los 40 grados

D. Merino Viernes, 15 de agosto 2025, 11:55 Comenta Compartir

El calor continúa sin dar tregua en la Comunitat Valenciana y en el resto de la Península Ibérica producto de una ola que parece no tener fin. Prueba de ello es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) extendió el aviso especial por altas temperaturas hasta mínimo el lunes a la espera de ver cómo evolucionan las condiciones meteorológicas.

Precisamente el organismo estatal ha indicado que este sábado, domingo y lunes serán los días más cálidos del año en la Comunitat. Mientras tanto, los valencianos se ven obligados a hacer malabares para sobrellevar el calor de la mejor forma posible. Y es que el mercurio no afloja ni siquiera por la noche, con zonas donde no se baja de los 25 grados.

Otra zonas en cambio son la excepción que confirma la regla. Que se lo digan al municipio de El Toro, que ha podido disfrutar de una agradable temperatura de apenas 6,4 grados de mínima. Una situación muy llevadera que permite dormir incluso con manta. No se quedan atrás otras localidades como Vilafranca o Bocairent, que han registrado de mínima en la madrugada del jueves al viernes temperaturas de 8,5 y 9,4 grados.

Dónde ha hecho más frío LOCALIDAD TEMPERATURA El Toro 6,4 Vilafranca 8,5 Bocairent 9,4 Xixona 10,5 Ares del Maestrat 10,6 Calles 10,6 Morella 11,9 Agres 11,9 El Toro 12 Onil 12,1

Previsión para este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso naranja por temperaturas máximas de 39 grados en el litoral norte y litoral sur de Valencia. Se ha activado el aviso amarillo en el resto de la provincia de Valencia,, en el litoral norte, litoral sur e interior sur de Castellón y en el litoral sur y litoral norte de Alicante.

Este viernes se espera un cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en el interior de la mitad norte. Sopla viento flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo durante las horas centrales.