Aemet mantiene el aviso naranja durante el puente de agosto en Valencia, no descarta chubascos y señala las zonas donde caerán

La Comunitat Valenciana se prepara para un fin de semana infernal. El puente de agosto coincidirá con una nueva intensificación de la ola de calor que azota España desde principios de mes y la terreta no se librará de la misma. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión para los próximos días y mantiene el aviso especial a la espera de «una situación muy adversa» con un «nuevo pico cálido a partir del viernes, muy intenso sábado y domingo, con tendencia a un ligero descenso a partir del lunes».

De esta forma, el organismo estatal eleva la alerta a naranja en la provincia de Valencia para este viernes 15 desde las 11.00 hasta las 19.00 y también mantiene el aviso amarillo en Alicante y Castellón ante una subida generalizada del mercurio que podría superar de nuevo los 40 grados en algunos puntos de la geografía valenciana. Además, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en el interior de la mitad norte. Temperaturas mínimas sin cambios, continuando los valores significativamente elevados en amplias zonas.

De cara al fin de semana, el calor volverá a ser la nota predominante. El sábado 16 habrá un nuevo aviso naranja de 11.00 a 21.00 horas en Valencia con especial énfasis en el interior de la provincia donde se superarán los 40 grados de nuevo. De nuevo se mantiene la doble alerta amarilla por calor en Alicante y Castellón durante practicamente todo el día. Aemet prevé cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte, donde no se descarta algún chubasco disperso acompañado ocasionalmente de tormenta.

De cara al domingo 17 no se esperan grandes cambios. Nueva jornada tórrida con cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte, donde tampoco se descarta algún chubasco disperso acompañado de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso en el litoral de Valencia y Alicante, y sin cambios en el resto. Todavía con cierta incertidumbre, no se descarta que el organismo estatal active una nueva alerta por calor a lo largo de la jornada.

Previsión a medio plazo

La última actualización del modelo europeo muestra un cambio de tendencia que traería temperaturas más bajas de cara a la semana que viene. Para el período comprendido entre el 18 y el 24 de agosto los mapas empiezan a mostrar una normalización térmica progresiva tras la ola de calor en algunas comunidades españolas. En buena parte de la mitad occidental peninsular, vertiente cantábrica y en el norte de Castilla y León las temperaturas rondarían la media de la época.