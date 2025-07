La Diputación ha gastado 9,5 millones en horas extra de los bomberos durante 2024

La Diputación de Valencia ha abonado 9,5 millones de euros en horas extraordinarias a los bomberos del Consorcio durante 2024. Este importe es ... al margen del salario bruto. En lo que llevamos de año la corporación provincial ha abonado 3,8 millones de euros por el mismo concepto

Fuentes de la Diputación ha explicado que los importes por horas extra son muy elevados y han recordado que un bombero cobró 14.000 euros en este concepto en el mes de enero. En la misma línea, señalan que por este concepto los salarios netos de algunos efectivos llegan a los 125.000 euros anuales.

Precisamente en este momento los bomberos se encuentran en una huelga de celo en la que se niegan a hacer horas extra. Este paro ha provocado el cierre de seis parques: los de Burjassot, Pobla, Ontinyent y Catarroja han cerrado un día cada uno, el parque de Oliva ha cerrado dos días y el de Moncada cinco, según los bomberos.

También según estas fuentes el cierre de los parques ha provocado la demora en la extinción de dos incendios. El 2 de julio se declaró un incendio en un bazar de Manises que tuvo que ser atendido por la dotación de bomberos del Ayuntamiento de Valencia porque no había recursos suficientes, recuerdan.

Al día siguiente, se incendió una vivienda que se encontraba a cuatro minutos del parque de bomberos de Moncada, pero la dotación tuvo que llegar desde La Pobla porque el parque de Moncada estaba cerrado. El fuego se atendió en 16 minutos, cuatro veces el tiempo en el que, por protocolo, debería solventarse.

También apuntan que el helicóptero de rescate, que es uno de los recursos del Consorcio para el salvamento de vidas en tiempo real lleva tres días sin estar operativo porque necesita dos rescatadores.

La negativa de los bomberos a realizar horas extra como medida de presión para reclamar mejoras laborales ha significado un golpe para la estrategia de refuerzo contra los incendios forestales. Mientras dura esta situación, 24 bomberos no participan cada día en labores de apoyo. Ya pasó en los días en que la Generalitat decretó el nivel de preemergencia 3 y los efectivos de la Diputación no se incorporaron al dispositivo como hacen habitualmente. Fuentes de la Corporación provincial recuerdan que la competencia sobre los incendios forestales es autonómica y que en el caso de los efectivos del consorcio son meramente de refuerzo.

Fuentes de la Diputación han explicado que el proceso para cubrir 245 nuevas plazas está paralizado. Las vacantes son las acumuladas en varias ofertas de empleo público que iban retrasadas. En este sentido, explican que la corporación provincial está preparada para empezar a dar la formación a las incorporaciones pero los retrasos en el proceso está impidiéndolo. Así, se preguntan por qué se están produciendo estas demoras cuando todo el procedimiento depende del impulso que proporcionen los propios bomberos.

No se explican, indican las mismas fuentes, estas demoras más que por intereses ocultos que pasarían porque son los propios bomberos los que están interesados en que no se cubran las plazas por razones pecuniarias ya que al completarse la plantilla no sería necesario hacer horas extra.