La Comunitat registra la noche más cálida de la última década Avamet destaca que 19 estaciones meteorológicas no han bajado de los 30 grados, con Tárbena y el Castell de Guadalest a la cabeza

Un termómetro que se observa en uno de los viales de Dénia durante esta ola de calor.

R. González Dénia Lunes, 18 de agosto 2025, 12:20 | Actualizado 13:07h. Comenta Compartir

Quienes ayer domingo esperaban que, tras un día tan caluroso, por la noche refrescara un poco iban mal encaminado. En esa jornada hubo un centenar de municipios valencianos que llegaron a los 40 grados, pero es que la madrugada tampoco dio un respiro. La Comunitat ha registrado la noche más cálida de al menos la última década, según Avamet. La Asociación Valenciana de Meteorología Josep Peinado ha remarcado que así lo prueban los registros que tienen desde que se puso en marcha en 2011 y es que en 19 de sus estaciones no han bajado de los 30 grados en la pasada noche.

La tabla de datos sitúan a la cabeza de ese listado a Tárbena, con 32,1 grados, y al Castell de Guadalest, con 32,1. No muy lejos se han quedado Aigües, Callosa d'en Sarrià, Sella, la Vall d'Ebo, Xixona o la Vall de Laguar, entre otros puntos.

Ampliar Cuadro de temperaturas de la pasada noche. Avamet

Desde Avamet han remarcado que esas temperaturas no se deben a una 'ponentà'. De haber sido así, «la distribución de las mínimas hubiera sido diferente, se observaría cómo las mínimas más altas habrían estado en la misma costa y las más bajas, en las cimas de las montañas».

En ese sentido, explica que los datos de la noche del domingo al lunes se deben a la presencia de una masa de aire cálido. Según indica, «con una dorsal anticiclónica encima tenemos aire muy estable, caliente y seco que tiende a bajar. Ese aire caliente y seco afecta de lleno a las cimas de las montañas y las laderas de las sierras, donde encontramos las mínimas más altas».

Eso ha hecho que se registrasen mínimas excepcionalmente altas en diversas comarcas. Entre ellas figuran la Marina Baixa, la Marina Alta, l'Alcalatén, la Serranía, la Hoya de Buñol y l'Alacantí.

Las expectativas para este lunes son complicadas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de la Comunitat Valenciana recuerda que «hoy es un día muy adverso», con aviso rojo por temperaturas máximas en el sur de Alicante y naranja en otras zonas. Además están previstas tormentas fuertes esta tarde, «en algunos casos secas, con reventones y rachas muy fuertes de viento».

De hecho, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat tiene establecidas diversas alertas. En el litoral sur de Alicante hay alerta roja por altas temperaturas y el resto de la provincia se encuentra en naranja. Ese mismo color naranja está activo en todo el interior y litoral sur de Valencia, mientras que el amarillo está fijado para el litoral norte. Además, el interior se encuentra en nivel amarillo por tormentas.

En el caso de la provincia de Castellón, las alertas por temperaturas altas se circunscriben al litoral sur, donde están en nivel amarillo. En cambio, la principal preocupación son las tormentas. El interior norte se encuentra en nivel naranja, mientras que está establecido el amarillo tanto en el interior sur como en el litoral norte.