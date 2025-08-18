Valencia vuelve a amanecer con cielo anaranjado: Aemet da una explicación El humo de los incendios que asolan gran parte de la península producen este fenómeno

Un termómetro marca la temperatura en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con el cielo encapotado de fondo.

María Gardó Valencia Lunes, 18 de agosto 2025, 10:33 Comenta Compartir

Desde este domingo, Valencia se ve cubierta por un cielo velado que no permite ver el sol en todo su esplendor. AEMET ha dado una explicación a este fenómeno. El humo de los incendios del noroeste de la península y polvo en suspensión del desierto de África deja este color entre anaranjado y blanquecino en el cielo.

Las partículas procedentes de los incendios no circulan junto al suelo, sino por capas medias y altas. Todo ello contribuye, además, a que la calidad del aire sea desfavorable.

Humo de los incendios del noroeste de la Península y polvo en suspensión del desierto se identifica en las imágenes de satélite y deja un color blanquecino en el cielo. No circula junto al suelo, sino por capas medias y altas. pic.twitter.com/TeIW3VssVh — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) August 17, 2025

Este cielo encapotado no sólo se aprecia en Valencia, sino que también afecta a Alicante y Castellón.