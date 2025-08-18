Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
Un termómetro marca la temperatura en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con el cielo encapotado de fondo. J. L. Bort

Valencia vuelve a amanecer con cielo anaranjado: Aemet da una explicación

El humo de los incendios que asolan gran parte de la península producen este fenómeno

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:33

Desde este domingo, Valencia se ve cubierta por un cielo velado que no permite ver el sol en todo su esplendor. AEMET ha dado una explicación a este fenómeno. El humo de los incendios del noroeste de la península y polvo en suspensión del desierto de África deja este color entre anaranjado y blanquecino en el cielo.

Las partículas procedentes de los incendios no circulan junto al suelo, sino por capas medias y altas. Todo ello contribuye, además, a que la calidad del aire sea desfavorable.

Este cielo encapotado no sólo se aprecia en Valencia, sino que también afecta a Alicante y Castellón.

