Valencia vuelve a amanecer con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
El humo de los incendios que asolan gran parte de la península producen este fenómeno
Valencia
Lunes, 18 de agosto 2025, 10:33
Desde este domingo, Valencia se ve cubierta por un cielo velado que no permite ver el sol en todo su esplendor. AEMET ha dado una explicación a este fenómeno. El humo de los incendios del noroeste de la península y polvo en suspensión del desierto de África deja este color entre anaranjado y blanquecino en el cielo.
Las partículas procedentes de los incendios no circulan junto al suelo, sino por capas medias y altas. Todo ello contribuye, además, a que la calidad del aire sea desfavorable.
Humo de los incendios del noroeste de la Península y polvo en suspensión del desierto se identifica en las imágenes de satélite y deja un color blanquecino en el cielo. No circula junto al suelo, sino por capas medias y altas. pic.twitter.com/TeIW3VssVh— AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) August 17, 2025
Este cielo encapotado no sólo se aprecia en Valencia, sino que también afecta a Alicante y Castellón.
