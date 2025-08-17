Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán

El organismo estatal amplía la alerta roja en la provincia de Alicante donde podrían alcanzarse los 42 grados y mantiene la amarilla en Castellón

La Comunitat Valenciana y el resto de la Península Ibérica parecen decir adiós de forma paulatina a una ola de calor histórica que está dejando temperaturas extremas en practicamente todo el territorio nacional. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión para los próximos días en los que el calor continuará siendo el protagonista en diferentes puntos del territorio valenciano aunque la atmósfera da señales de cambio con la llegada de mayor inestabilidad y muchas tormentas.

El organismo estatal ha actualizado su predicción y advierte que el lunes 18 de agosto será «un día muy adverso, por calor y tormentas». Todo apunta a que en algunas zonas la intensidad será fuerte, mientras que en otras serán secas o con poca precipitación. Un cóctel peligroso para los incendios. En este sentido, Aemet ha activado una alerta naranja en la provincia de Valencia desde las 11.00 hasta las 21.00 horas pasando a amarilla el resto del día, en el que prevé chubascos y tormentas por la tarde en el interior de la mitad norte de la provincia, que probablemente serán localmente fuertes y vendrán acompañados de rachas muy fuertes de viento.

Además, el organismo amplía la alerta roja en Alicante por temperaturas significativamente elevadas, especialmente en el suroeste de la provincia, donde podrían alcanzarse los 41-42 grados. Por su parte, Castellón estará en aviso amarillo por calor y tormentas durante practicamente toda la jornada.

De cara al martes 19 Aemet prevé posibles chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior de Castellón y Valencia por la tarde, que en el interior norte de Castellón podrían ser localmente fuertes. Temperaturas máximas en descenso notable con máximas de 33 grados. La ola de calor queda atrás de manera definitiva.

Para el miércoles 20, todavía con cierta incertidumbre, el pronóstico apunta a más agua con intervalos nubosos. Aemet pronostica posibles precipitaciones dispersas por la mañana; por la tarde se esperan chubascos y tormentas en el tercio norte, que podrían extenderse a otros puntos.

Previsión para el resto de la semana

Aemet pronostica una semana en la que podría llover por encima de la media en la costa mediterránea peninsular, Baleares y litoral cantábrico. Las anomalías más destacables se darán en el norte de la Comunitat Valenciana y también en Cataluña.

Respecto al modelo europeo, prevé una semana con anomalías negativas de temperatura en el interior de la mitad norte. En el Mediterráneo la dorsal imperante estos días persistirá y las elevadas temperaturas del agua del mar mantendrán las temperaturas entre 2 y 3 ºC por encima de la media. La semana será mucho más fresca que las anteriores, pero ni mucho menos parece vislumbrarse el final del verano.