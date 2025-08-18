La lluvia vuelve a Valencia esta semana y Aemet activa un doble aviso para este martes: dónde y cuándo va a llover Las tormentas pueden dejar precipitaciones de 40 l/m2 por hora en Castellón y a partir del miércoles cruzarán toda la región

Tras una intensa ola de calor, la lluvia vuelve a la Comunitat Valenciana a partir del martes 19 de agosto. El Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado la alerta naranja por lluvias y tormentas en el interior norte de Castellón y la amarilla en el litoral norte de Castellón. Y el miércoles las precipitaciones cruzarán la región y alcanzará a numerosos puntos de las provincias de Valencia y Alicante, según la previsión de Aemet.

La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido dos avisos en el norte de Castellón, entre las 14 y las 23.59 horas del martes, por lluvias de hasta 40 l/m2, que pueden llegar acompañadas por granizo y rachas muy fuertes de viento.

Este aviso desaparece el miércoles 20, el día en el que las lluvias se convertirán en protagonistas en Valencia y Alicante. Según Aemet, existe una ligera probabilidad de lluvia durante la madrugada en puntos especialmente de La Marina y La Safor, y a primera hora de la mañana el porcentaje aumenta de forma progresiva y se esperan precipitaciones en casi toda la Comunitat, especialmente en zonas del litoral.

Entre las 12 y las 18 horas las lluvias se generalizarán y Aemet pronostica lluvias al 100% en el interior de Valencia, el litoral de Castellón y el norte y centro de Alicante, en localidades como Dénia, Jávea o Benidorm, precipitaciones que se pueden dar con una probabilidad de más del 75% en Valencia capital y otros puntos como Cullera, Gandia, Xàtiva, Buñol, Sagunto u Ontinyent.

Previsión para el martes 19

Aemet alerta de «probables chubascos y tormentas en el norte de Castellón e interior de la mitad norte por la tarde, que en el interior norte de Castellón podrían ser localmente muy fuertes. Temperaturas en descenso, localmente notable en el caso de las máximas. Viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente este la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad».

Previsión para el miércoles 20

La previsión oficial no deja lugar a dudas: «Intervalos nubosos. Posibles precipitaciones dispersas por la mañana; por la tarde, se esperan chubascos y tormentas en el tercio norte y en las sierras del norte de Alicante, que podrían extenderse a otros puntos. Temperaturas en descenso o ligero descenso». Habrá «viento flojo del noroeste en el interior del tercio norte, moderado del nordeste en el litoral y flojo variable en el resto, tendiendo a predominar la componente este por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad».

Previsión para el jueves 21

Las lluvias se alejan a partir del jueves, aunque no se descartan en algunos puntos «probables chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta». Las temperaturas mínimas siguen en ligero descenso o sin cambios; las máximas en descenso en el interior de la mitad sur, en ligero ascenso en el interior de Castellón y con pocos cambios en el resto. Viento flojo del noroeste en el interior norte de Castellón, ocasionalmente moderado, moderado del nordeste en el litoral de Alicante y flojo variable en el resto, tendiendo a predominar la componente este por la tarde.