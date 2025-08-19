Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá Las precipitaciones procedentes de Castellón llegan a Valencia y se desplazan también a Alicante

La Comunitat Valenciana ha vivido este martes una jornada de precipitaciones débiles por la mañana y por la tarde Aemet pronosticó «probables chubascos y tormentas en el norte de Castellón e interior de la mitad norte por la tarde, que en el interior norte de Castellón podrían ser localmente muy fuertes». De hecho, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido de la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores de ríos de Castellón como consecuencia de los avisos amarillos y naranja de la Agencia Estatal de Meteorología para este 19 de agosto, cuando se preveían lluvias intensas de al menos 15 a 30 litros por metro cuadrado.

Hasta las 17 horas, antes de que comenzaran las tormentas previstas, las localidades donde más había llovido eran Ares del Maestrat (15,2), Albocàsser (13,6), Borriol y Cabanes (10,6), Sant Mateu (10,4), Vinaròs (0,6), Benafigos y Benicàssim (9,4) o la Torre d′en Besora, Tírig, la Salzadella, Cortes de Arenoso, Vilar de Canes y Culla, con algo más de 8 l/m2.

Previsión el miércoles

La previsión de Aemet para el miércoles advierte de precipitaciones débiles y dispersas por la mañana en la Comunitat, con chubascos y tormentas localmente fuertes por la tarde en el interior, que podrían extenderse a otros puntos con menor intensidad, sin descartar que lleguen al litoral.

En su mapa de precipitaciones, Aemet pronostica la posibilidad de lluvias débiles en cualquier punto de la Comunitat durante la mañana, con una mayor intensidad por la tarde y en especial por la noche en puntos como Cullera, Catadau, Segorbe o Sumacárcer, entre otros. Modelos utilizados por webs especializadas como Ventusky prevén chubascos considerables en zonas del interior de Valencia y de Castellón a última hora del miércoles que se desplazarán también hacia la costa.

Previsión el jueves

Para el jueves el pronóstico es de intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta en la mitad sur, sin descartar en la mitad norte de manera aislada.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o sin cambios, mientras que las máximas irán en descenso en el interior de la mitad sur, en ligero ascenso en el interior de Castellón y con pocos cambios en el resto. En el interior norte de Castellón, viento moderado del noroeste con probables rachas muy fuertes; en el resto, viento a moderado de dirección variable, tendiendo las componentes este y sur por la tarde.

