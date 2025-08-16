Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas

Las máximas superarán los 42 grados en varios puntos del territorio, pero se espera un cambio en la predicción de la semana que viene

Los turistas abarrotan las fuentes de Valencia en busca de sofoco para el bochorno

A. Pedroche Sábado, 16 de agosto 2025, 20:37 Comenta Compartir

Los últimos días están siendo de calor extremo en la Comunitat Valenciana. La segunda ola de calor del verano está dejando registros muy elevados. Este sábado en Llocnou d'en Fenollet se han superado los 44ºC y en otros puntos del territorio como Xàtiva el mercurio ha marcado 42ºC durante las primeras horas de la tarde. Una situación que se ha visto agravada con los incendios de esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado su previsión para este domingo 17 de agosto y la situación no va a cambiar.

Hay una alerta roja en Alicante y otra en Valencia por altas temperaturas. Ambas comenzarán a las 11.00 horas y finalizarán a las 20.00 horas. Durante esas horas, la provincia de Castellón estará en alerta naranja. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución. En cuanto al resto de la previsión, eñ cielo estará despejado la mayor parte de la jornada, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Soplará un viento flojo variable a primeras y últimas horas, con predominio durante las horas centrales de flojo del sur en Alicante, y del este y sureste en el resto, con aumentos ocasionales de intensidad.

Para el lunes Aemet cambia la previsión. Los avisos rojos desaparecen. En su lugar, Valencia y Alicante tendrán un aviso naranja y Castellón amarillo. Aún así, no hay que confiarse ya que seguirá haciendo mucho calor. Eso sí, Aemet pronostica probables chubascos localmente fuertes ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de Castellón.

A partir del martes se estabilizarán las temperaturas. De hecho, Aemet no descarta que de cara a los últimos días de la semana haya precipitaciones en gran parte de la Comunitat Valenciana.

Recomendaciones de la GVA

Ante esta situación la Generalitat Valenciana quiere recordar a los ciudadanos una serie de recomendaciones para protegerse de estas altas temperaturas durante el día:

- Cuidado con el sol, especialmente entre las 12 y las 17 horas.

- Bebe abundantes líquidos aunque no tengas sed.

- Evita las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

- Come abundantes ensaladas, frutas y verduras.

- Cuidado con el coche, no dejes a nadie dentro, tampoco a tu mascota.

- Busca lugares frescos y a la sombra.

- Cuida especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

- No realices ejercicio físico intenso en las horas más calurosas.

- Utiliza cremas protectoras adecuadas.

Para las altas temperaturas nocturas, el organismo recomienda lo siguiente:

- Manténgase en lugares frescos, con aire acondicionado o bien ventilado y use ropa ligera.

- Hidrátese, evitando bebidas muy azucaradas o alcohólicas y las cenas copiosas.

- Preste atención a los síntomas del golpe de calor (T.ª corporal elevada, sudoración, mareos, confusión…).