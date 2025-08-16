Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola Aemet eleva la alerta a roja ante unas previsiones que apunta a temperaturas de más de 40 grados en la geografía valenciana

D. Merino Sábado, 16 de agosto 2025, 12:08

Calor, calor y más calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso a rojo por temperaturas máximas, en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia en su última previsión. Un alerta que estará activa desde las 12.00 hasta las 19.59 horas de este sábado y se llegarán a alcanzar los 42º de máxima, según ha informado el organismo meteorológico.

Además, el organismo estatal ha activado una doble alerta naranja desde las 12.00 hasta las 19.59 horas en el litoral norte de Alicante y desde las 13.00 hasta las 20.59 horas en el interior y litoral sur de Alicante, así como en el interior norte y sur de Valencia.

Con este cóctel, los mercurios se han disparado desde primera hora del sábado dejando a las 12.00 horas máximas de hasta 39 grados en algunos puntos de la geografía valenciana. La peor parte en estos momento se la llevan Vilamarxant y Xixona con 38,4 grados, según datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet) en su web oficial.

Estas son las temperaturas máximas del sábado 16 de agosto según Avamet a las 12.00 horas aunque la previsión es que a medida que avance el día se vayan actualizando:

Dónde ha hecho más calor hoy LOCALIDAD TEMPERATURA Vilamarxant 38,4 Xixona 38,4 Alicante 38,3 Castellnovo 37,9 Manises 37,8 Ontinyent 37,8 l'Eliana 37,7 Pedralba 37,6 La Pobla de Vallbona 37,6 Ribarroja 37,6

Se continuará con valores significativamente elevados en amplias zonas de la Comunitat Valenciana. Por provincias, en Valencia, el mercurio alcanzará los 42º de máxima en Ontinyent, 40º en Requena, 39º en Gandia y 38º en València. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 21º de Requena, 22º en Ontinyent, 24º en Gandia y 25º en València.

En la de Castellón, los termómetros anotarán 38º de máxima en la Vall d'Uixó, 37º en Castelló de la Plana, 36º en Morella y 33º en Vinaròs. Las mínimas oscilarán entre los 19º de Morella y los 24º de Vinaròs.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 42º en Orihuela, 41º en Elche, 40º en Alcoi, 38º en Dénia y 37º en Alicante. Las mínimas serán de 21º en Alcoi, 22º en Orihuela, 23º en Elche y 24º en Dénia y Alicante.