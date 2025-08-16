Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aviso especial de Emergencias ante la alerta roja este sábado en Valencia

Las temperaturas podrían llegar hasta los 42 grados

Sábado, 16 de agosto 2025

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta roja en Valencia ante las temperaturas extremas que se van a vivir este sábado 16 de agosto. Ante esta situación, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un aviso especial por riesgo meteorológico.

«Temperaturas extremas en toda la Comunitat Valenciana, especialmente en el litoral de Valencia que registra nivel rojo. Nivel extremo por riesgo de incendios forestales en todo el territorio valenciano», han señalado.

Por ello, lanzan diversas recomendaciones, la primera de ellas extremar la precaución en espacios forestales, donde queda prohibido realizar cualquier tipo de fuego y cualquier actividad causante de una ignición. De igual modo, instan a tener especial atención con los grupos poblacionales de riesgo (niños, ancianos, personas enfermas) a los que el calor puede afectar de forma adversa en su salud.

