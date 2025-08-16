Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet activa la alerta roja en Valencia este sábado por temperaturas que podrían llegar a los 42 grados
Personas se refrescan en Valencia ante el intenso calor. JL Bort

Aemet activa la alerta roja en Valencia este sábado por temperaturas de hasta 42 grados

En Alicante se mantiene el aviso naranja y en Castellón el amarillo

J.Zarco

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:57

Día de intenso calor en la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado en la mañana de este sábado la alerta naranja a roja por temperaturas máximas en Valencia desde las 11:30 horas hasta las 20:00 horas.

A lo largo de la jornada se podrían llegar a los 42 grados en zonas como Xàtiva. En Alicante se mantiene el aviso naranja mientras que en Castellón es amarillo.

Aemet especifica que el aviso rojo en Valencia se refiere a las zonas de interior, en el litoral norte y sur, ya que en las costeras las temperaturas máximas que se esperan no serán tan elevadas.

Ante esta situación, desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana han emitido un aviso especial por riesgo meteorológico.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Valencia informa de que ante la alerta roja abren de de 11 a 19h Centro de Emergencias Cimáticas para personas sin hogar (c/Alta). A partir de las 20h CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet. También el centro de acompañamiento para personas sin hogar Asociación Natania en l'Olivereta.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

