Colapso total en la A-7 con más de 22 kilómetros de atascos La DGT informa de que el tráfico es lento en las entradas y salidas a Valencia

Redacción Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:20

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este viernes, 14 de noviembre, más de 42 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas. Todos ellos se deben al repunte habitual de tráfico en plena hora punta y en ningún caso por accidente.

Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la A-7, que suma más de 22 kilómetros de atascos en cuatro puntos distintos: siete kilómetros entre San Isidro de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Alicante; seis kilómetros entre La Cañada y el Polígono Industrial Sur sentido Alicante; seis kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona y 3,5 kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona.

Por su parte, la V-30 presenta cuatro kilómetros de embotellamientos entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7 y 1,5 kilómetros entre Castellar-Oliveral y Pinedo sentido puerto. Mientras, en la V-21 se registran cuatro kilómetros de retenciones entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad.

Tampoco se libra de las retenciones habituales la CV-30, con dos kilómetros de colas entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido hacia la V-30 y la CV-31, con un kilómetro de atasco entre Benimámet-Beniferri y Terramelar sentido CV-30.

Por último, la CV-35 presenta 1,5 kilómetros de retenciones a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz.