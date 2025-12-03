Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este miércoles 3 de diciembre de 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 3 de diciembre en la Comunitat Valenciana:

- El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz

- El anestesista detenido por la muerte de la niña ejercía en varias clínicas de Valencia, Paterna y Teruel

- El dueño de uno de los hoteles más lujosos de Valencia vende su empresa de juego a Cirsa

- Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental

- El Ayuntamiento de Valencia lanza un aviso especial por los cortes de tráfico desde el viernes y pide atención a las restricciones de aparcamiento

