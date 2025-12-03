Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental La Policía Nacional ya ha arrestado al homicida, un hombre que está bajo tratamiento psiquiátrico

I. Cabanes Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:28 | Actualizado 01:38h. Comenta Compartir

Un nuevo crimen en la ciudad de Valencia en el cual, a la espera de la evolución de las investigaciones, un posible trastorno mental del presunto homicida está detrás de lo ocurrido. Un hombre ha sido detenido en la noche de este martes tras acabar a golpes con la vida de su compañero de piso en un piso de la plaza Arturo Piera de Valencia. Al parecer, el ataque se habría producido tras sufrir un brote de la enfermedad mental que padece y por la que estaba en tratamiento.

El homicidio ha ocurrido pasadas las nueve de la noche cuando el teléfono de Emergencias 112 ha recibido la llamada de un varón informando de que su compañero de piso, que está bajo tratamiento psiquiátrico, estaba muy agresivo.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Valencia, pero cuando llegado al lugar en el piso nadie les ha abierto la puerta. Por lo que ha sido necesario también movilizar a los bomberos del Cuerpo Municipal.

Finalmente, tras acceder al inmueble por la ventana mediante la escalera del vehículo de altura de los Bomberos, los agentes se han encontrado con la víctima ya muerta -al parecer la misma persona que había efectuado la llamada pidiendo ayuda- y a su presunto homicida ensangrentado todavía sobre él.

Los policías han logrado que depusiera su actitud y han procedido a su inmovilización y detención. Una vez arrestado ha sido trasladado a la unidad de psiquiatría de un centro hospitalario donde permanece en calidad de detenido custodiado por agentes.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de este crimen y agentes de la policía científica han realizado una minuciosa inspección técnico policial en el domicilio donde se ha producido el homicidio.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, en funciones de guardia, ha autorizado el levantamiento del cadáver, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia donde este miércoles se le realizará la autopsia.