Urgente Un indigente mata a otro a puñaladas tras discutir en el centro de Valencia
Policías nacionales, durante una intervención en Valencia. Irene Marsilla

Un indigente mata a otro con la punta de un paraguas tras discutir en el centro de Valencia

El agresor, que ya está detenido, atacó a la víctima en la plaza Viriato del barrio de Velluters

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:45

Crimen en el centro de Valencia. Mientras la ciudad aguardaba tensa el golpe de las lluvias durante la pasada alerta roja, un indigente mató a otro tras discutir en el barrio de Velluters. El agresor ya ha sido detenido por la Policía Nacional, que investiga las circunstancias exactas de la muerte.

El homicidio se produjo el pasado domingo, pasadas las diez de la noche, en la plaza Viriato de la capital. Los dos sintecho se conocían entre ellos y empezaron una discusión cuyo origen exacto no ha confirmado la Policía Nacional. El enfrentamiento fue subiendo de tono hasta que el agresor, de origen argelino, cogió un paraguas. Con este objeto, utilizando la parte punzante del final del mismo, le causó varias heridas a la víctima, de nacionalidad marroquí.

Ambos indigentes se encontraban bajo los aparentes efectos del alcohol o alguna otra sustancia, según las mismas fuentes consultadas. La víctima quedó tendida en la calle, bajo unos soportales en los que se protegían de la lluvia. La llamada de un testigo alertó a la Policía Nacional, que acudió de inmediato al lugar del crimen.

El sospechoso no se encontraba ya en el escenario del violento enfrentamiento. Los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional iniciaron una investigación que dio sus frutos rápidamente. Hacia las 5.30 horas del lunes fue detenido el presunto autor, quien se encuentra a la espera de ser puesto a disposición judicial en las próximas horas.

