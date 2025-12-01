Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este lunes 2 de diciembre de 2025

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Redacción Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 2 de diciembre en la Comunitat Valenciana:

- El Gobierno desbloquea el extraFLA y la Comunitat recibirá casi 1.700 millones

- El jefe de gabinete de Mazón: «Nadie reclamó al presidente en el Cecopi»

- Vox y la izquierda tumban la Zona de Bajas Emisiones

- Muere una niña de 12 años en una piscina de Vila-real

- Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica

