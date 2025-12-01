Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del lunes toca en un pueblo famoso por ser la sede central de una gran empresa
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EP

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este lunes 2 de diciembre de 2025

Redacción

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:15

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 2 de diciembre en la Comunitat Valenciana:

- El Gobierno desbloquea el extraFLA y la Comunitat recibirá casi 1.700 millones

- El jefe de gabinete de Mazón: «Nadie reclamó al presidente en el Cecopi»

- Vox y la izquierda tumban la Zona de Bajas Emisiones

- Muere una niña de 12 años en una piscina de Vila-real

- Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  3. 3 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  4. 4 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  5. 5 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  6. 6 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  7. 7

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  8. 8 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  9. 9

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  10. 10 Letizia ya tiene sustituto de Felipe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana