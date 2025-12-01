Muere una niña de 12 años en una piscina de Vila-real La niña, que padecía autismo, no ha podido ser reanimarla| El Ayuntamiento declara un día de luto oficial y cierra las instalaciones hasta nuevo aviso

B. González Vila-real Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:18 | Actualizado 20:54h.

Consternación en Vila-real por la muerte de una niña de 12 años cuando practicaba natación en la piscina del Centro de Tecnificación Deportiva de la localidad. Los hechos han ocurrido sobre las 18 horas y, según informan desde el Ayuntamiento, pese a la rápida intervención del personal técnico presente, así como de la Policía Local, los servicios sanitarios y equipos de emergencia que se han traslado hasta el lugar, no ha sido posible salvarle la vida.

La menor, que padecía autismo, pertenecía al Club Tritons y estudiaba en el instituto Miralcamp de la localidad. «Queremos recordar a una niña siempre alegre, que luchó con valentía ejemplar contra las dificultades derivadas de su autismo, convirtiéndose en un referente de esfuerzo, superación y luz para quienes la conocieron», han afirmado los padres de la niña Ana Uriola Pintor, manifestaciones que ha traslado el Ayuntamiento en un comunicado.

En dicho comunicado, el Consistorio expresa su pésame «a la familia, amistades y entorno cercano de la menor así como al Club Tritons en un momento tan doloroso. Pedimos igualmente el máximo respeto y sensibilidad».

Además, desde el Consistorio se pone a disposición de la familia los recursos y servicios municipales que puedan necesitar para el acompañamiento y soporte. Además, se ha decretado un día de luto oficial en la ciudad y se han suspendido las actividades lúdicas organizadas por el Ayuntamiento.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la muerte de la niña.