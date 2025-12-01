Otro ataque al cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja: un hombre rompe a golpes la puerta e insulta a los agentes Investigan si es el mismo individuo que logró escapar tras propinar puñetazos a otro guardia que estaba de servicio en 2023 de noche en las dependencias de la Benemérita

Javier Martínez Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:17 | Actualizado 13:41h.

Un individuo rompió a golpes la puerta del cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja de Túria, insultó a los agentes y sus familiares y huyó antes de que llegara una patrulla de la Policía Local. Los violentos hechos sucedieron sobre las dos y media de la madrugada del domingo, según informó la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL).

Durante el ataque a la casa cuartel de la Benemérita, el hombre profirió frases amenazantes e insultos tales como «métete en tus asuntos» e «hijos de puta» mientras propinaba golpes y gritaba al único guardia civil que se encontraba al otro lado de la puerta.

Mientras el individuo rompía el cristal y el timbre e incluso trataba de arrancar la puerta del marco, el agente pedía apoyo a la patrulla de la Guardia Civil más cercana, «pero paradójicamente fue la Policía Local quien acudió más rápido», afirma JUCIL en un comunicado. Cuando los dos agentes municipales llegaron al cuartel, el agresor ya se había marchado.

El 14 de octubre de 2023, un agente que realizaba labores de vigilancia de noche en el cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja fue atacado por un desconocido sin motivo aparente. El asaltante llamó al timbre de las dependencias de la Benemérita y cuando abrieron la puerta la emprendió a golpes con el guardia civil. Tras repeler el agente la agresión, el individuo huyó y fue perseguido por el propio guardia civil y una patrulla, pero logró escapar.

La asociación de guardias civiles ha mostrado su preocupación por estos dos incidentes violentos ocurridos en el cuartel de Riba-roja. Los agentes que han asumido la investigación tratan de averiguar si los dos ataques fueron cometidos por el mismo individuo.

La falta de cámaras de vigilancia en la antigua casa cuartel no ayuda a esclarecer los hechos. Según un testigo, el último agresor es un hombre corpulento y se encontraba en estado ebrio, al parecer, cuando golpeó la puerta en la madrugada del sábado al domingo.

JUCIL considera «inadmisible que cuarteles y viviendas oficiales, y por extensión las familias de los guardias civiles, permanezcan expuestas a riesgos que deberían estar debidamente cubiertos por un número adecuado de patrullas en servicio».

También insiste «en el grave déficit de personal que sufren numerosos puestos de la Guardia Civil en todo el territorio nacional», y la necesidad urgente de incrementar las plantillas (especialmente en turnos nocturnos) para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los propios agentes.

JUCIL afirma que el Ministerio del Interior debe dotar de medios y recursos suficientes a la Guardia Civil «para evitar que sucesos como este terminen siendo atendidos por cuerpos que no deberían cargar con responsabilidades que corresponden a la Guardia Civil». Y añade que es imprescindible «la modernización de los servicios y la reorganización territorial para asegurar una respuesta rápida ante emergencias».