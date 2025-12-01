Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
Ángel C. S., el joven que atropelló a un menor de seis años en la Ronda Nord de Valencia. LP

Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga

Ángel C. S. está en busca y captura por otra causa por agredir y coaccionar a un peluquero junto a su hermano

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:56

Comenta

El atropello de un niño de seis años en la Ronda Nord de Valencia y la posterior fuga del conductor conmocionó a todos los ... valencianos en mayo de 2024. El menor logró sobrevivir milagrosamente tras permanecer dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico y sufre graves secuelas. Ahora el joven delincuente que lo atropelló, fugado de la Justicia por otra causa, se enfrenta a una petición de pena de seis años de cárcel por los delitos de lesiones graves por imprudencia grave, conducción temeraria y abandono del lugar del accidente.

