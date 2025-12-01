Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga

El atropello de un niño de seis años en la Ronda Nord de Valencia y la posterior fuga del conductor conmocionó a todos los ... valencianos en mayo de 2024. El menor logró sobrevivir milagrosamente tras permanecer dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico y sufre graves secuelas. Ahora el joven delincuente que lo atropelló, fugado de la Justicia por otra causa, se enfrenta a una petición de pena de seis años de cárcel por los delitos de lesiones graves por imprudencia grave, conducción temeraria y abandono del lugar del accidente.

Ángel C. S., de 23 años y vecino de Orriols, tiene también otra causa pendiente por la que se enfrenta a otros ocho años de prisión por coaccionar y agredir a un peluquero, como informó en su día LAS PROVINCIAS. El acusado, que no se presentó al juicio en el que también está procesado su hermano pequeño, amenazó a la víctima con quemarle el local y rociarlo con ácido, en febrero de 2023, al recriminarle una relación amorosa con su expareja.

En su informe, la Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local de Valencia establece que el joven, al volante de un BMW 330XD, circulaba a gran velocidad, superando los 100 kilómetros por hora en la avenida Hermanos Machado, y con temeridad y absoluta desatención a las circunstancias del tráfico, saltándose semáforos en rojo, cuando el 19 de mayo de 2024 atropelló al pequeño de seis años cuando cruzaba por el paso de peatones junto a su hermano mayor de edad. En el momento de la colisión la velocidad era de entre 96 y 107 kilómetros por hora, según determinaron las investigaciones.

Lejos de detener la marcha para auxiliar al menor, gravemente herido -se temió seriamente por su vida-, el conductor siguió circulando a gran velocidad y se dio a la fuga hasta que cuatro días después se entregó en dependencias policiales al saber que estaba plenamente identificado. Su versión en su momento fue la de negar que fuera el quien conducía.

Ocho años de retirada del permiso

Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita para el acusado dos años de prisión por el delito de lesiones por imprudencia grave, en concurso con el delito de conducción temeraria. Y otros cuatro años de cárcel por otro segundo delito contra la seguridad vial por el abandono del lugar del accidente. Asimismo, la acusación pública pide que se le prohíba conducir vehículos a motor y ciclomotores por un plazo de ocho años.

En concepto de responsabilidad civil las indemnizaciones solicitadas ascienden a los 160.000 euros en la caso del menor atropellado, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente hasta en cinco ocasiones y padece tanto secuelas físicas como un trastorno cognitivo y daños neuropsicológicos. Y otros 9.600 euros para su hermano por el estrés postraumático que sufre desde ese día con insomnio y sentimientos de culpabilidad al salir ileso y su hermano pequeño estar a punto de morir.

Huía de otro siniestro

El accidente se produjo el 19 de mayo de 2024 cuando el acusado conducía el vehículo de su propiedad, un turismo BMW 330XD, por el camino Viejo de Alboraya. El coche se incorporó a la rotonda de la avenida Hermanos Machado cruce con la calle Alfahuir de Valencia; continuó por la avenida Hermanos Machado en sentido avenida Juan XXIII, bajando por un paso inferior de esta, donde se cruzó con tres vehículos que circulaban por el túnel y realizó una maniobra peligrosa para esquivarlos, pese a lo cual alcanzó a uno de ellos (un Renault Laguna), al que causó daños sin detenerse.

Al llegar al cruce de la avenida Hermanos Machado con el camino de Moncada, y pese a ver desde cierta distancia que el semáforo estaba en fase roja para los vehículos, que estaban detenidos, el conductor realizó una maniobra temeraria en la que se llevó por delante al pequeño de seis años.

El menor iba caminando con su hermano mayor por la acera derecha del camino de Moncada en sentido Poble Nou, cuando al llegar a la altura de la avenida Hermanos Machado, y estando el semáforo en verde para los peatones en los dos sentidos de circulación, y con los vehículos detenidos (lo que todavía les dio mayor seguridad a los dos hermanos) cruzaron el primer paso de peatones. A las 15.34 horas, cuando el niño (a punto de cumplir siete años) se encontraba cruzando el segundo paso, fue atropellado por el turismo conducido por el acusado, siendo golpeado por la zona del retrovisor izquierdo y desplazado unos trece metros, quedando gravemente herido tendido en la calzada.

Según se detalla en el informe policial, el turismo causante del atropello efectuó un cambio de carril para ocupar un vial que se encontraba liberado al ver que los coches estaban parados por tener el semáforo. Tras el atropello abandonó el lugar del siniestro, «emprendiendo la huida con olvido de las más elementales normas de solidaridad y con la intención de eludir sus responsabilidades legales», remarca la Fiscalía en su escrito.

A más de 100 Km/h

Además de saltarse el semáforo en rojo con total desprecio a la vida de los peatones que en ese momento cruzaban, la velocidad a la que circulaba el acusado también prueba su grave imprudencia. En el momento de la maniobra evasiva dentro del paso inferior de la avenida Hermanos Machado, la velocidad era de entre 106 y 118 km/h. Instantes después, en esta misma avenida, en el momento previo al atropello, la medición marca entre 82 y 90 km/h. Pero justo cuando se produce el atropello en el paso de peatones vuelve a subir la velocidad del vehículo a entre 96 y 107 km/h. Y en la posterior fuga la medición se sitúa entre los 98,8 y 109,2 km/h. Todo ello determinado pericialmente por la Policía Local de Valencia, con un margen de error de un cinco por ciento.

El acusado continuó conduciendo hasta el municipio de Cerdá, donde llegó sobre las 17.30 horas, regresando posteriormente a Alboraia a las 18.30 horas. Tras ser perfectamente identificado el vehículo y consciente Ángel C. S. de que era intensamente buscado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, finalmente se entregó a la Policía Local de Valencia cuatro días después del atropello, el 23 de mayo de 2024.

Aunque inicialmente el Juzgado de Instrucción número 16 acordó su ingreso en prisión provisional, en las Navidades del pasado año quedó en libertad. El delincuente lo celebró y se jactó en redes sociales de su liberación y actualmente se encuentra en paradero desconocido tras varios meses sin acudir a firmar al juzgado, incumpliendo el apud acta fijada hasta el día del juicio.