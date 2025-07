Ordenan la detención del joven que atropelló a un niño en la Ronda Nord, huido de la justicia Ángel C. no acudió al juicio esta semana en el que se enfrenta a 8 años de cárcel por coaccionar y agredir a un peluquero con su hermano

El joven que atropelló a un niño en la Ronda Nord está en busca y captura por no presentarse en el juicio.

Ignacio Cabanes Valencia Viernes, 18 de julio 2025, 23:59 Comenta Compartir

Cuando todavía está pendiente de juicio por el atropello en la Ronda Nord de Valencia al niño de seis años, al que dejó gravemente herido, tras darse a la fuga después de arrollar al menor con un BMW en un paso de peatones cuando circulaba a más de cien kilómetros por hora, Ángel C. se encuentra ahora en busca y captura por varios procedimientos. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado la detención e ingreso en prisión de este conocido delincuente de Orriols tras su incomparecencia esta semana ante el tribunal que debía juzgarlo por agredir, amenazar y coaccionar a un peluquero por un asunto machista.

Ángel C. S. se enfrenta a una petición de pena de ocho años de cárcel por coaccionar a la víctima con quemarle el local y amenazarlo de muerte con rociarlo con ácido, en febrero de 2023, al recriminarle la relación amorosa con su expareja. Junto a él está también acusado su hermano Aarón, alias el 'Chucky', quien sí se presentó a la vista oral este jueves y reconoció los hechos. En su caso se le ha condenado a un año de prisión, tras llegar a un acuerdo de conformidad. Concretamente seis meses por el delito de amenazas graves y otros seis meses por las coacciones. Y se contempla la atenuante de reparación del daño tras haber pagado 2.000 euros en concepto de indemnización antes del juicio.

Ambos hermanos están acusados de amenazar, coaccionar y golpear al dueño de una peluquería de Valencia, al que recriminaban tener una relación sentimental con una expareja de Ángel. Según los hechos probados en la sentencia que condena Aarón, el 6 de febrero de 2023 ambos hermanos entraron en el local y el condenado manifestó «de forma vehemente e intimidatoria» que, tanto él como «un tercero» -la Audiencia no puede hacer referencia al acusado en rebeldía–, lo iban a matar e iban a quemar el local por haber estado con su antigua pareja.

Treinta minutos después, se personó en la peluquería el «tercero» con su exmujer y le dio dos golpes en el cuello a la víctima tras decirle de forma violenta «quiero hablar contigo». Esta situación intimidatoria siguió, y una semana después, tras ser requerido por «el tercero» para hablar, el peluquero acudió junto a un empleado al domicilio de esta persona (el acusado fugado de la justicia). Una vez dentro de la vivienda, este les cerró la puerta con llave y comenzó a usar expresiones intimidatorias contra la víctima, al que dio un puñetazo en la oreja cuando éste reconoció que había hablado por Instagram con su exmujer.

Asimismo, durante una hora el dueño de la peluquería y su trabajador tuvieron limitada su libertad de movimientos en el citado domicilio, de ahí que la acusación particular, ejercida por el letrado Pablo Gonzálvez, solicite para Ángel C. penas que ascienden a los 14 años y nueve meses de prisión al contemplar también el delito de detención ilegal.

Su hermano Aarón, alias el 'Chucky', acepta un año de prisión tras reconocer las amenazas y coacciones a la víctima

La sentencia reconoce que Aarón llegó pasado ese tiempo y este «tercero» -su hermano– le dijo que «trajera el ácido», permaneciendo el condenado en la vivienda para impedir que se marcharan sus víctimas. «Yo no me voy a manchar las manos de sangre, ya tengo pagado a alguien que vaya a por ti y te queme el local y yo me iré de Valencia», les dijo el fugitivo haciendo ver que iba a hacer uso del ácido.

La Fiscalía considera que Ángel C., ahora en busca y captura, el 15 de febrero acudió de nuevo a la peluquería, le dijo que le daba cuatro días para que cambiara el negocio de ubicación y le golpeó con dos puños americanos en la cara, causando lesiones a su víctima. El hombre perdió un diente y necesitó someterse a una operación maxilofacial a consecuencia de los golpes.

Múltiples antecedentes

El presunto autor del atropello de la Ronda Nord, que se dio a la fuga y dejó al menor en la UCI dos meses y con graves secuelas todavía por valorar por los médicos forenses, cuenta con un amplio historial delictivo. En marzo de 2022 fue condenado por un delito de robo con violencia a un año de prisión. Ese mismo año también se le condenó a otros dos años de cárcel por el delito de tráfico de drogas. Y la sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia le impuso en octubre de 2022 otro año de prisión por un delito de odio y amenazas a dos personas por su identidad sexual. Pese a todo ello, el juzgado que instruye el atropello confió en que no había riesgo de fuga y lo dejó en libertad las pasadas Navidades tras estimar el recurso contra la prisión provisional. Nada más salir hizo una fiesta y lo subió a redes sociales, y ahora se encuentra huido de la justicia.