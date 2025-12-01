El Gobierno desbloquea el extraFLA y la Comunitat recibirá casi 1.700 millones La Generalitat asegura que el aporte financiero «llega tarde y mal» ya que tenía que haberse aprobado hace un año

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ha acordado asignar a varias comunidades autónomas un total de 2.934 millones de euros, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para atender parte de las necesidades de déficit de ejercicios anteriores, en concreto de 2024, pendientes de financiar. La totalidad del citado importe corresponde al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que se distribuirá a través del Tramo III Déficit, el llamado extraFLA.

Las tres comunidades afectadas por esta medida son Comunitat Valenciana, que se ve especialmente beneficiada, con 1.693 millones de euros, además de Cataluña, con 878 millones, y Región de Murcia, con 363 millones de euros.

Los 1.693 millones de euros que recibirá la Comunitat Valenciana del extraFLA se suman a los 2.364 millones de euros del Fondo de Financiación acordados a inicios de marzo de este año, y que se asignaron a la Comunitat Valenciana para cubrir los gastos extraordinarios no financieros que tendrá dicho territorio este año para poder dar respuesta a la situación de emergencia derivada de la dana, según el comunicado emitido por el Gobierno central. De esta forma, esta comunidad es el territorio que más cantidad ha recibido de este Fondo, con más de 10.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio.

La financiación otorgada por este acuerdo sobre el extraFLA se realiza en unas condiciones financieras favorables que contribuyen a dotar de mayor liquidez y a reducir los costes de las comunidades autónomas beneficiadas, favoreciendo su sostenibilidad financiera.

Este acuerdo se adopta para ayudar a la atención de operaciones comerciales pendientes de pago de las comunidades autónomas afectadas, así como para que cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades de financiación.

Según fuentes de la Generalita, la aprobación del FLA extraordinario por parte del Gobierno central «llega tarde y mal». Reprochan al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se presente como una «concesión o un regalo» uya que se trata de «una cuestión de justicia para la Generalitat y para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana». Las mismas fuentes explican que este FLA extraordinario tenía que haberse aprobado hace un año «y se ha ido demorando y retrasando con excusas y argumentos estériles por parte del Ministerio». «De haberse aprobado cuando tocaba, nos hubiésemos ahorrado muchos problemas, muchas tensiones y polémicas inanes que no conducían a nada. Se ha demostrado que el gobierno podía aprobar el extraordinario en cualquier momento y que si no lo ha hecho antes ha sido porque no ha querido, por falta de voluntad», subrayan.