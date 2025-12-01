Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gosálbez atiende a los medios antes del pleno. IVÁN ARLANDIS

Vox y la izquierda se alían y tumban la Zona de Bajas Emisiones

Ni el intento del PP de aprobar una ordenanza sin sanciones tras la cesión de la ultraderecha en Castellón consigue desbloquear un proyecto que podría hacer perder a la ciudad 150 millones de euros

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:36

Adiós a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valencia, al menos este año. Vox y la izquierda se han aliado y han tumbado de ... forma definitiva la ordenanza que presentó el PP en octubre. Ni los intentos del concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, de lograr un acuerdo con la ultraderecha con una ordenanza sin sanciones como la que los voxistas aprobaron en Castellón la pasada semana han conseguido desbloquear la cuestión, tal como ha explicado antes del pleno extraordinario convocado para este lunes tras una moción de Compromís y PSPV que planteaba una alternativa que la derecha ya ha dicho que no es suficiente. El gobierno municipal da por perdida la ZBE. Peligran, por tanto, 150 millones de euros que el Ministerio de Transición Ecológica podría exigir a la ciudad.

