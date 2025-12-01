Vox y la izquierda se alían y tumban la Zona de Bajas Emisiones

Adiós a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valencia, al menos este año. Vox y la izquierda se han aliado y han tumbado de ... forma definitiva la ordenanza que presentó el PP en octubre. Ni los intentos del concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, de lograr un acuerdo con la ultraderecha con una ordenanza sin sanciones como la que los voxistas aprobaron en Castellón la pasada semana han conseguido desbloquear la cuestión, tal como ha explicado antes del pleno extraordinario convocado para este lunes tras una moción de Compromís y PSPV que planteaba una alternativa que la derecha ya ha dicho que no es suficiente. El gobierno municipal da por perdida la ZBE. Peligran, por tanto, 150 millones de euros que el Ministerio de Transición Ecológica podría exigir a la ciudad.

Ha sido un fin de semana de conversaciones entre el PP y Vox. Así lo ha desvelado Carbonell, que ha dicho que han planteado «modificaciones que seguían la senda de lo previsto en Castellón, que es actuar cuando se superen los límites de contaminación». «No lo han aceptado», ha dicho el edil de Movilidad, mientras que el portavoz municipal del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha asegurado que el PP «no está ni con el inmovilismo ni con los que quieren aprobar una ZBE que no dé tiempo a las familias a adaptarse».

Antes, había intervenido el portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, que ha insistido en que el voto ante la moción de la oposición será negativo. «Estamos en contacto de cualquier restricción a la movilidad y a la imposición de sanciones», ha dicho. «Estamos pensando en el electricista, el albañil, el fontanero... a los que está ordenanza de Pedro Sánchez pone pallasen las ruedas», ha lamentado. «No es un voto en contra, es un voto a favor de la libertad, de los autónomos y de los obreros. Nos preocupa la libertad de los españoles que no van a poder entrar al centro de las ciudades», ha dicho.

«Frente a su inacción, planteamos una ZBE que sea eficaz contra la contaminación y con un régimen transitorio para las actividades económicas y un calendario progresivo de implantación». María Pérez, del PSPV, ha desgranado la propuesta de la oposición y ha explicado que Carbonell le ha dedicado a su grupo «30 minutos en un mes». Papi Robles, de Compromís, ha estado mucho más dura, sobre todo con Gosálbez, que en sus intervenciones ha hablado de libertad. «¿Libertad? ¿Libertad para qué? ¿Para morir? ¡450 muertos en un año!», le ha espetado.

Durante el debate, Carbonell ha llegado a presentar una propuesta: «Aprobemos la ordenanza tal como está y le añadimos una disposición transitoria para cambiar lo que consideremos». Y es que el PP cree que ya no hay tiempo para aprobar la ordenanza, aunque se han cubierto las espaldas y las cámaras se han puesto este lunes en funcionamiento porque los requisitos de Europa incluían que las cámaras tenían que estar puestas en marcha el 1 de diciembre y la ordenanza aprobada el 31 de diciembre. También requerían que las sanciones estuvieran activas, aunque fuera en periodo informativo, este mismo lunes.